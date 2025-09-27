癌後靠運動重生！ 57歲男環島、登玉山 明日再挑戰泳渡日月潭

台灣抗癌協會長年推動「不倒騎士」公益活動，帶領癌友挑戰玉山、日月潭與環島，理事長黃文傑明天將率隊與癌友一起泳渡日月潭。（記者邱芷柔攝）

「得癌症，其實生命故事還是可以很精彩！」57歲的黃先生，因健檢意外發現肺腺癌，手術切除了五分之一肺葉。他形容那一塊被切除的肺葉就像一顆「肉圓」，術後一度因呼吸急促感到挫折，但醫師鼓勵下，他走進台灣抗癌協會，用運動改寫人生。

黃先生回憶，當初回診時向醫師抱怨「開完刀後一直很喘」，他的主治醫師、馬偕紀念醫院副院長黃文傑則安慰他，少了一個肺葉會喘是正常的，只要多運動就能改善，還遞給他一張紙條，上面寫著「台灣抗癌協會」，並邀請他一起騎腳踏車。

請繼續往下閱讀...

黃先生沒想到一查才發現活動要連騎10天、總長1100公里。他笑說，「反正如果騎不動就上保母車。」結果一個禮拜後就隨隊環島，雖然過程中很喘、很累，但最後靠著意志力完成全程，沒有上過保母車，此後他更挑戰爬玉山，如今又準備與醫師及癌友們一起泳渡日月潭。

談到生命轉折，黃先生坦言，自己沒有肺癌家族史，但最難過的是太太8年前因乳癌過世，所幸他因為健檢早期發現，加上醫師技術與鼓勵，重新站了起來。如今的他看起來比同齡朋友還要有活力，「同學聚餐時，很多人要吃三高藥物，或睡前吃安眠藥，我都沒有。」他表示，運動後感覺肺活量愈來愈好，甚至覺得比生病前更健康，癌症經歷也讓他更珍惜健康，並用行動證明「運動抗癌、癌症不來」。

台灣抗癌協會長年推動「不倒騎士」圓夢公益活動，每年帶領癌友攀登玉山、橫渡日月潭、單車環台。今年除了發表「不倒騎士」第12屆紀念冊，完整記錄癌友與志工環台心路歷程，也將於11月舉辦第13屆單車環島，並於9月28日號召「不倒泳士」橫渡日月潭3300公尺。

黃文傑也是台灣抗癌協會理事長，將於明天親自帶隊，與33位選手一同橫渡日月潭，其中6成是癌友，他表示，盼透過志工與癌友彼此扶持，陪伴癌友以運動實踐「用生命影響生命」的精神。

馬偕醫院文化委員會主席施壽全也表示，文化的傳承與對病人的關愛一直是馬偕最重要的精神，協會將這份關心串連在「愛台灣三件事」上，讓癌友在挑戰自我的同時，也用行動擁抱台灣。

黃先生健檢發現肺腺癌，手術後靠運動改寫人生。（記者邱芷柔攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法