    下午國道易塞車路段看這！ 國5南向用路人建議17時後出發

    2025/09/27 12:41 記者吳亮儀／台北報導
    今天下午國道容易壅塞路段。（高公局提供）

    今天下午國道容易壅塞路段。（高公局提供）

    今天（27日）是教師節連續假期第一天，交通部高速公路局中午說明，各地皆已出現車潮，預判今日下午重點壅塞路段有7處，並建議國道5號南向用路人最好在傍晚17時以後再出發，節省行車時間。

    高公局說明，今天下午容易壅塞的路段包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

    今天上午4時56分，國3南向77.5公里處發生2小客車和1小貨車翻覆，還有一起1大貨車追撞事故，占用內線車道，於6時57分排除，造成後方車流回堵6公里。

    上午8時50分，國1北向352.1k公里處發生2小客車追撞事故，占用內線車道，於8時56分排除，造成後方車流回堵3公里；還有一起車禍事故發生在10時22分，在國6東向17.8公里發生2小客車事故，占用隧道內全車道，於10時23分排除，造成後方車流回堵2公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

    今天下午國道容易壅塞路段。（高公局提供）

    今天下午國道容易壅塞路段。（高公局提供）

    今天下午國道容易壅塞路段。（高公局提供）

    今天下午國道容易壅塞路段。（高公局提供）

    國3南向77.5公里處發生2小客車+1小貨車（翻覆）+1大貨車追撞事故。（高公局提供）

    國3南向77.5公里處發生2小客車+1小貨車（翻覆）+1大貨車追撞事故。（高公局提供）

    國1北向352.1k公里處發生2小客車追撞事故。（高公局提供）

    國1北向352.1k公里處發生2小客車追撞事故。（高公局提供）

    國6東向17.8公里發生2小客車事故。（高公局提供）

    國6東向17.8公里發生2小客車事故。（高公局提供）

