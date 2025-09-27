台中新光三越復業、大遠百週年慶警祭「禁排令」嚴守這路口防回堵

警方在市政北七路與惠中路口布署警力因應。（記者許國楨攝）

台中七期百貨商圈今天迎來連假第一天，適逢新光三越復業重新開幕與大遠百週年慶，警方上午10點起即在市政北七路與惠中路口加派警力，加強管制與疏導，截至中午車流雖多但尚稱順暢，並未啟動預先規劃的「斷流管制」措施，將視午後車潮隨時應變，避免交通回堵衍生民怨。

由於新光三越與大遠百的停車場出入口皆設在市政北七路，過往每逢假日或週年慶，一旦館內停車場客滿，車輛往往沿著市政北七路、惠中路排隊等候，甚至回堵至台灣大道，造成交通大亂與安全疑慮，為避免「歷史重演」，此次轄區第六分局祭出嚴格「禁排令」，要求車主不得於車道上排隊候位。

請繼續往下閱讀...

另交通局也在市政北七路與惠中路口設置大型看板，明確標示「停車場已滿，禁止暫停排隊」，若有駕駛佔用車道、停在路口，不僅會影響主幹道順暢，也危及用路安全，將依法取締、絕不寬貸。

此外，警方也規劃「斷流管制」機制，若市政北七路車流回堵至惠中路或台灣大道，將禁止惠中路車輛左、右轉進入市政北七路，改採直行分流，確保主幹道交通維持順暢，不僅調派警力還有義交支援，並搭配快速告發工具同步進行。

第六分局長周俊銘呼籲，前往百貨商圈的民眾切勿一味堅持停進館內停車場，百貨周邊已有多處特約及公私立停車場，步行僅需數分鐘即可抵達，更鼓勵民眾多利用BRT、公車等大眾運輸，提前規劃路線，減少塞車風險。

警方在市政北七路與惠中路口布署警力因應。（記者許國楨攝）

該路口已設置明顯看板，明確標示「停車場已滿，禁止暫停車道排隊」。（記者許國楨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法