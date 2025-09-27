為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中新光三越復業、大遠百週年慶警祭「禁排令」嚴守這路口防回堵

    2025/09/27 12:51 記者許國楨／台中報導
    警方在市政北七路與惠中路口布署警力因應。（記者許國楨攝）

    警方在市政北七路與惠中路口布署警力因應。（記者許國楨攝）

    台中七期百貨商圈今天迎來連假第一天，適逢新光三越復業重新開幕與大遠百週年慶，警方上午10點起即在市政北七路與惠中路口加派警力，加強管制與疏導，截至中午車流雖多但尚稱順暢，並未啟動預先規劃的「斷流管制」措施，將視午後車潮隨時應變，避免交通回堵衍生民怨。

    由於新光三越與大遠百的停車場出入口皆設在市政北七路，過往每逢假日或週年慶，一旦館內停車場客滿，車輛往往沿著市政北七路、惠中路排隊等候，甚至回堵至台灣大道，造成交通大亂與安全疑慮，為避免「歷史重演」，此次轄區第六分局祭出嚴格「禁排令」，要求車主不得於車道上排隊候位。

    另交通局也在市政北七路與惠中路口設置大型看板，明確標示「停車場已滿，禁止暫停排隊」，若有駕駛佔用車道、停在路口，不僅會影響主幹道順暢，也危及用路安全，將依法取締、絕不寬貸。

    此外，警方也規劃「斷流管制」機制，若市政北七路車流回堵至惠中路或台灣大道，將禁止惠中路車輛左、右轉進入市政北七路，改採直行分流，確保主幹道交通維持順暢，不僅調派警力還有義交支援，並搭配快速告發工具同步進行。

    第六分局長周俊銘呼籲，前往百貨商圈的民眾切勿一味堅持停進館內停車場，百貨周邊已有多處特約及公私立停車場，步行僅需數分鐘即可抵達，更鼓勵民眾多利用BRT、公車等大眾運輸，提前規劃路線，減少塞車風險。

    警方在市政北七路與惠中路口布署警力因應。（記者許國楨攝）

    警方在市政北七路與惠中路口布署警力因應。（記者許國楨攝）

    該路口已設置明顯看板，明確標示「停車場已滿，禁止暫停車道排隊」。（記者許國楨攝）

    該路口已設置明顯看板，明確標示「停車場已滿，禁止暫停車道排隊」。（記者許國楨攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播