澎湖城市祈禱午餐會連3年舉辦 全台逾50位牧師、長者跨海參與

澎湖縣政府一級主管，一起種下希望種子。（記者劉禹慶攝）

澎湖城市祈禱午餐會連續3年舉辦，今（27）日在順成餐廳舉行，TVBS信望愛永續基金會的陳文琦董事長、澎湖縣長陳光復及一級主管、高雄台北澎湖教會界領袖、社福機構代表及各界代表都踴躍出席參加，為澎湖各階層與職業，齊心敬虔禱告！祝福農漁業、賜福生態觀光、為澎湖群島的醫療、社福及治安努力，如燈塔般發光。

全台灣約有50幾位牧師、長者不遠千里而來到澎湖，一起參加祈禱午餐會。陳光復表示，「我們知道城市禱告會在全台各地皆有，公部門人員皆共襄盛舉，甚至國家祈禱餐會，連總統都會參加。」澎湖三長縣長陳光復、副縣長林皆興及秘書長林文藻、議員蘇陳綉色等人都與會參加。

藉此，祈求上帝能夠祝福這個國家！能夠祝福澎湖全島。澎湖是一個幸福的島嶼，民眾熱情勤勞，秉持與海搏鬥的精神，也過著以海維生的生活，希望得到上帝更多的保守及看顧，有更多的人，在地的，外地來的，都能夠有好的信仰，也能夠有好的生活。願公義主賜下平安喜樂！現場貴賓與高雄、台北來的牧者們，同心為澎湖禱告。

早在100多年前，外國傳教士牧者已來到澎湖傳福音，在七美島曾有很大神蹟，蒙受主的眷臨，所以七美島上居民，信入基督比例高達百分之30幾，也培養出相當多的牧師。除了公部門團隊外，其它民間力量也齊聚一堂。澎湖浸信會牧師吳正一，亦是澎湖聯禱會主席分享到神面前來敬拜求、禱告、來感謝，能够使我們盡情的過每一個日子。

澎湖縣長陳光復與TVBS信望愛永續基金會陳文琦董事長，為希望種子澆水。（記者劉禹慶攝）

