    首頁 > 生活

    台灣無障礙海洋日 蕭美琴：國人心繫花蓮互相幫助

    2025/09/27 12:40 記者盧賢秀／基隆報導
    副總統蕭美琴出席台灣無障礙海洋日活動，為身障者加油。（記者盧賢秀攝）

    副總統蕭美琴出席台灣無障礙海洋日活動，為身障者加油。（記者盧賢秀攝）

    海洋委員會與民間團體今天在新北市福隆海水浴場舉辦「台灣無障礙海洋日」活動，副總統蕭美琴也出席表示，台灣是海洋國家，大家都有權利走到沙灘親近浪花，共享自然的美好。對於最近花蓮災情慘重，她也感謝大家能夠心繫花蓮，在台灣最需要的時候走在一起關懷彼此、相互幫助，這是台灣最溫暖最令人感動的地方，大家一起加油。

    海洋委員會與明怡基金會、輪椅夢公園聯盟共同發起的「927台灣無障礙海洋日」活動，有來自各地200位輪椅者，聚集在福隆海水浴場，搭乘獨木舟出海，實現「輪椅到海面」心願，他們臉上洋溢著驚喜與笑容。

    蕭美琴也參與活動，她說，日前公布海洋政策白書，要落實到每一個角落，不能夠遺漏任何一個人，總統賴清德去年提出探索海洋的主張，就是希望所有的台灣人都能夠了解海洋，發揮海洋國家的優勢。親海是屬於每一個人的權利，無論身體狀況如何，都有權利走到沙灘親近浪花，透過今天的活動，讓大家可以放心、安全快樂的接近海洋，每一個人都能夠共享自然的美好。

    蕭美琴說她也很想要與身障者一起下海，但她稍後還要到花蓮，她也謝謝大家能心繫花蓮，在台灣最需要的時候，不管扮演什麼角色，都能走在一起關懷彼此，相互幫助，這是台灣最溫暖、最令人感動的地方，大家一起加油。

    海委會主委管碧玲表示，海委會將在基隆、高雄、屏東、新北、雲林、台東建立「無障礙親海示範據點」，國家海洋研究院並培訓全台25位種子教練，透過專業訓練服務身心障礙者，推動無障礙海洋友善國家。

    今天有200位輪椅使用者，沿著專用坡道滑向沙灘，有的利用移動機使身障者移動到防翻覆的獨木舟上，隨著海浪輕輕划向大海，臉上充滿笑容。

    副總統蕭美琴出席台灣無障礙海洋日活動，為身障者加油。（記者盧賢秀攝）

    副總統蕭美琴出席台灣無障礙海洋日活動，為身障者加油。（記者盧賢秀攝）

    副總統蕭美琴出席台灣無障礙海洋日活動，為身障者加油。（記者盧賢秀攝）

    副總統蕭美琴出席台灣無障礙海洋日活動，為身障者加油。（記者盧賢秀攝）

    輪輢使用者搭乘獨木舟在海上划行。（記者盧賢秀攝）

    輪輢使用者搭乘獨木舟在海上划行。（記者盧賢秀攝）

    輪椅使用者利用移動機將他們移到獨木舟上，能夠出海圓夢。（記者盧賢秀攝）

    輪椅使用者利用移動機將他們移到獨木舟上，能夠出海圓夢。（記者盧賢秀攝）

