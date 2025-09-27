公務員保障法增訂罰則打擊霸凌 考試院：「再高層」也沒有「碰不得」的豁免

「公務人員保障法」增訂罰則將於明年1月上路，考試院保訓會主委蔡秀涓強調，新制度在建立霸凌零容忍的安全職場。（考試院提供）

勞動部一名遭霸凌公務員之死，引發改革職場霸凌運動。「公務人員保障法」將於明（2026）年1月上路，建立政府高階主管問責機制，並增訂罰則，若機關首長或一級主管經認定涉及職場霸凌，將被處以5萬元至100萬元罰鍰，且若行為人是機關首長，調查結果需送保訓會檢視。考試院保訓會主委蔡秀涓表示，新制度要讓公務人員敢說，也相信說了有用，「再高層也沒有碰不得的豁免」。

蔡秀涓強調，職場安全關乎人類生理、安全與社會，更涉及尊嚴及自我實現，因應公部門職場變化與需求，今年7月已施行「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，進一步健全公部門職場保障與防護機制，並促使各機關檢視組織文化與管理制度，以打造安全的職場。

考試院發行「國家人力資源論壇」電子報，最新第37期主題為「強化公部門職場安全與衛生防護」。蔡秀涓表示，完備的職場安全制度，必須提供組織成員執行職務與在工作場域，所需的合格安全設備與場域、應具備的職能與安全意識的訓練、免於受有毒人際關係的霸凌與尊嚴喪失、定期健康檢查以維護身心健康，受到不法侵害時可循的阻卻與救濟途徑，以及課以機關首長建構安全衛生霸凌零容忍的安全職場的責任及以身作則。

保訓會培訓發展處科長范勻蔚說明，新制度不是保證申訴都會成立，而是確保每個聲音都被聽見；不是為了懲罰，而是提醒潛在行為人，說話前先想3秒；也不是增加表單，而是讓勇敢說出口的人不被流程絆倒與封口，從外部監督到高層問責，從實質懲戒到工具支援，確保每個聲音都被聽見。

范勻蔚表示，這次改革不是靠一時的標語或單次講習，而是保訓會調整制度，從提出申訴到案件審理，不只強化程序規範，還明確規定外部委員的比例，同時強化機關防治職場霸凌的義務，新規定就像在政府機關裡開了一扇窗，讓光真正灑進來，過去如果行為人是機關首長，許多公務人員連抱怨都不敢，更別說提申訴，新制度試圖打破這種困境，若行為人是機關首長，調查結果需送給保訓會檢視，小小改變背後代表「無論職位多高，都要接受制度檢驗」。

