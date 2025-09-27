光復重災 玉里榮院第一時間投入醫療緊急救援

玉里榮院在光復重災後緊急啟動醫療救援，心理師等忙著安撫災民和病患的情緒。（玉里榮院提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復重災，民眾往北救援因馬太鞍溪橋被沖斷，大量傷患只能往南送，玉里榮民醫院第一時間全體總動員，包括急診團隊搶救、手術室火速開刀、病房迅速調度，所有的動作都分秒必爭，讓病患能夠急時安心就醫。

玉里榮院副院長陳育群說，光復災情傳出後，衛福部立即要求玉里榮院啟動緊急醫療救護等準備，接下來他耳邊響起一通又一通來自同仁的電話，「阿長，我要不要幫忙？」、「需要我嗎？要不要現在回去？」。院內沒有命令、沒有等候，所有醫護人員自動自發，因為心裡都清楚「這一刻，我們不只是醫護人員，我們是花東的依靠」。

他說，急診室裡默默地多了一組人力，開刀房開始緊急手術，颱風緊急門診從早看到晚，病房內緊急調度了10餘張空床，有的護理師緊急銷假上班，她們只淡淡地說，因為「我要幫助夥伴」，「我要幫助鄉親」。

玉里榮院在災後第一時間成為花蓮中、南區穩定的醫療支援能量，從醫療專業到人心支撐，讓鄉親就醫不中斷、心理有支持，隨著災情延續，救難隊陸續進入現場，玉里榮院的角色從搶救傷患，任務逐漸轉換成陪著鄉親走過後續的日子，因為災民的需求很清楚：藥不能斷、心不能亂。

我們第一時間在現場開設「安心小站」，臨床心理師、精神科醫師就在第一線，陪著心慌的居民說話，安撫那種「活下來卻還在驚嚇裡」的恐懼。

北榮玉里分院臨床心理師王藝陵說，第一時間在現場開設「安心小站」，臨床心理師、精神科醫師就在第一線，陪著驚慌的鄉親說話，安撫那種「活下來卻還在驚嚇裡」的恐懼，醫護試著教導病患「最重要的先讓自己恢復規律的飲食，規律的睡眠，然後練習緩慢的呼吸，讓身體和心情緩和下來。」

「看到你們來，我才覺得心比較安定。」有人紅著眼說，這句話也讓醫護人員紅了眼眶，淚水不自主地流了下來。

玉里榮院同時也緊急開設「光復民眾24小時臨時領藥門診」。不用健保卡、不用藥袋，只要說明狀況，醫師就協助重新開立處方。很多阿公阿嬤鬆了一口氣：「這樣就不用擔心病會惡化了。」玉里榮院並向鄉親承諾，會讓他們就醫不中斷、心理有支持。醫療不中斷，才有生活的延續；心理有支持，才有力量重建家園。

花蓮縣衛生局表示，馬太鞍橋往北到北榮鳳林分院 5.8 公里，耗時 8 分鐘。從馬太鞍橋往南到北榮玉里分院 44.8 公里，耗時54分鐘。玉里鎮有三間醫院，災害發生後第一時間均立刻啟動醫急救援服務，分別是玉里榮院病床 79 床、加護病床 8 床、醫師 36 人；衛生福利部玉里醫院 48 床，加護病床 0 床，醫師 21 人；玉里慈濟醫院病床 24 床，加護病床 3 床，醫師 11 人。

