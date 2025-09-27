花蓮光復鄉遭洪災重創 「台泥救災隊」鏟車吊卡車全出動

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，台泥（1101）企業團第一時間組成「台泥救災隊」，與台泥企業團所屬的和平水泥廠、和平港攜手供應商，第一時間出動大型機具前往救災。（台泥提供）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，台泥（1101）企業團第一時間組成「台泥救災隊」，與台泥企業團所屬的和平水泥廠、和平港攜手供應商，第一時間出動大型機具前往救災。

包括1台水車、1台WA450鏟車、1台PC70 怪手、1台山貓、1台470 輪型鏟裝車，以及2台26噸吊卡車。

請繼續往下閱讀...

台泥企業團董事長張安平表示，氣候變遷所帶來的極端天氣日益嚴峻，是全球必須共同面對的挑戰，近期，樺沙加颱風的外圍環流在花蓮光復鄉造成了嚴重災情，再次凸顯了城市應對氣候變遷的韌性不足。

面對這樣的挑戰，台泥將「氣候商品」的理念化為具體行動，其中一項便是運用營建廢棄物所製成的「可再生混凝土粒料」。

在台泥DAKA再生資源利用中心前，台泥董事長張安平展示了這項創新技術。這種高效透水的「氣候商品」不僅能承受2.5噸大型卡車的壓力，更已實際應用於RRRC路面，可迅速排水、減緩強降雨造成的積水，同時降低都市熱島效應，為城市打造真正的「海綿城市」。

台泥於2025年取得台灣首張水泥廠建築廢棄物處理執照，張安平期盼這項技術能協助去年在大地震受創的花蓮，去化並再利用大量倒塌房屋產生的營建廢棄物，轉化為社會有益的資源。

張安平強調，台灣水泥廠的角色不只是確保國家基礎建設的自主供應，更扮演著重要的城市淨化器，從協同處理垃圾、協助去化半導體等產業的廢棄物，到再利用營建廢棄物，台灣水泥產業已成為支持社會永續的重要基礎設施。

但現在卻面對高碳排進口水泥的傾銷，如果放任，等於放棄水泥窯協助解決社會問題的功能。因此善用國內閒置產能，才能確保台灣產業競爭力與建設自主性，讓本土產業減碳與創新韌性產品的努力不至白費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法