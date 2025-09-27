台北市民好羨慕！新北敬老卡增至600點 藍議員批蔣市府未跟進

王欣儀批評，新北市加碼敬老卡至600點，台北市府卻原地踏步。老年人示意圖。（資料照）

新北市長侯友宜拋出，明年起新北市敬老愛心卡點數將從480點提升至600點，並擴大適用國道客運、運動中心、醫療掛號費等。不過，國民黨台北市議員王欣儀指出，台北市明年統籌分配稅款逾1149.2億元，居全國之冠，卻未推出新政，難怪市民質疑蔣市府是否重視長輩福祉。社會局回應，目前北市敬老卡平均每月使用點數213點，僅7%長輩全數用完，現況應加強推動使用面向為優先。

王欣儀表示，在新北市宣布加碼後，最近收到不少民眾詢問台北市是否跟進，得知並未有相關動作後，民眾也大嘆，繳稅不比新北少，新北老人卻過得更好。

她說，雙北一向標榜共同生活圈，如今新北市不僅比照台北市，更在長輩最有感的項目上全面加碼，差距已讓市民明顯感受到不公平。

王欣儀批評，先前她也疾呼敬老愛心計程車補助單趟車資折抵65點，隨著計程車起跳價調升至85元，應該比照調高，但社會局卻以「預算涉及財劃法，恐連動影響整體老福政策」為由，僅表示仍在研議，遲未有具體結果；此外，聯合醫院掛號費折抵，也僅規劃提供中低收入戶或中低老人生活津貼者，未能普及所有長輩。

王欣儀呼籲，台北市財政資源不比新北少，蔣市府不能再原地踏步，應該立即檢討現行政策，至少比照新北明年起加碼至600點，甚至更多，並提出具體時程。同時，也應取消醫療補助僅限中低收入戶的限制，讓所有長輩都能受惠，並將計程車補助從65點調高至85點，真正減輕長輩的日常與就醫負擔。

社會局回應，敬老卡政策目的在鼓勵老人透過外出及休閒促進身體健康，以交通工具和文化場館優惠為主，台北市共有66處場館可刷卡使用，類型涵括音樂、文化、藝術、體育等多元場館，多元性超越其他縣市；同時台鐵、國道客運、計程車、捷運、計程車等運具皆可接受刷卡，國道客運達103條路線為全國最多。今年也以試辦方式開放市立聯合醫院看診，適用對象為中低收入戶以及領有中低收入老人生活津貼長者。

社會局指出，北市敬老卡目前每月480點，每月使用平均點數為213點，480點全數用罄者約佔7%，依照推估，若提升為600點，將新增6億至27億元預算需求；依照現況，並非大部分長者用罄，應加強推動使用面向為優先，社會局將持續追蹤並研議辦理。

敬老愛心計程車扣點點數上限，及掛號費使用對象是否調整部分，社會局經評估亦將需近億預算，基於財政永續及衡平原則，持續研議具體方向。

