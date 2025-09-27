花蓮污泥清不完 宜蘭縣環保局出動17車常駐災區拚復原

宜蘭9鄉鎮市在縣環保局統籌下，派出精銳人力前進花蓮拚復原。（記者王峻祺攝）

花蓮光復鄉洪災後，市區三分之二陷泥流，每天清出上千噸污泥，仍僅是冰山一角，現進入清掃復原階段，宜蘭縣環保局隨即調度各鄉鎮市清潔隊人力，今天一口氣出動17部機具、車輛，以及29人挺進災區，將常駐花蓮拚復原。環保局長許嘉琦透露，環境部已協調宜蘭清運廢棄物，代理縣長林茂盛指示「全力協助！」

宜蘭運動公園今早集結來自9個鄉鎮市的清潔精銳部隊，由縣環保局統籌，各鄉鎮市人力、機具到位，29名隊員整裝待發，因要一路直驅災區，已有塞車準備，還在擋風玻璃及機具前擺放「乖乖」，祈願搶災復原任務順利。

請繼續往下閱讀...

「換我們來！」揹負復原重任的清潔隊員透露，光復洪災讓全台人民同感悲痛，感謝消防隊員第一時間投入搶災、救人，以及志工的清掃投入，如今災區到了需要環境復原階段，就讓清潔隊員們接力，協助光復恢復原有樣貌。

環保局長許嘉琦說，感謝各鄉鎮市很快回覆願意挺進災區支援，在各清潔隊可以運作情況下，調派出額外人力趕赴花蓮，進行為期3天至1週的復原任務，17部機具及車輛包括清溝車、洗街車、抓斗車、消毒車、小山貓及資源回收車，將協助地方廢棄物及泥沙清運。

她說，後續還會調派第2波人力及機具，持續幫助花蓮整備復原，目前也接到環境部調度，特別提及協助花蓮廢棄物清運，宜蘭已著手待命，可隨時啟動，代理縣長林茂盛也指示要全力協助，務必幫助花蓮度過難關。

五結鄉長沈德茂今天也到集結現場勉勵清潔隊員，表示宜蘭是花蓮的鄰居，大家身負同理心，積極前去救災，會持續提供人力、物資前進花蓮。另外，宜蘭縣特搜隊也出動2部水箱車前往花蓮支援清掃。

宜蘭縣環保局調度各鄉鎮市清潔隊人力，一口氣出動17部機具、車輛，以及29人挺進災區，將常駐花蓮拚復原。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣環保局清潔隊員因要一路直驅災區，已有塞車準備，還在擋風玻璃及機具前擺放「乖乖」，祈願搶災復原任務順利。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣環保局調派小山貓等各式清運機具挺進花蓮。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法