新北眷村文化節「小村喵」領路 即日至10/31週週市集、表演

新北市「眷村文化節」於空軍三重一村開幕，週週規劃市集、表演等活動，「小村喵」將帶領大眾「喵訪眷村」。（記者黃子暘攝）

新北市府籌辦「眷村文化節」，今年度活動今（27日）於空軍三重一村開幕，插畫IP「阿喵菜市場」打造的期間限定角色「小村喵」將帶領大眾「喵訪眷村」，體驗復古寫真、闖關遊戲，重返眷村日常。市長侯友宜指出，三重一村不僅只是歷史建築，也乘載了眷村生活記憶與人情味，眷村文化節活動除規劃舞台演出、市集與手作工坊等，也串聯新北其他眷村場域打造文化小旅行，活動即起至10月31日。

侯友宜表示，市府每年舉辦眷村文化節，結合歷史、藝術、永續與生活，除讓長輩找到共同回憶，也讓年輕世代了解眷村故事；今年度喵訪眷村活動規劃舞台演出、「眷村生活體驗遊戲」、「永續手作工坊」、「主題市集」、「眷村文化小旅行」、「新北眷村串聯行動」等系列展開，走讀活動串連五股貿商社區、板橋浮洲婦聯一村舊址、土城頂欣社區等址，從不同角度認識新北眷村的記憶與故事；手作工坊則導入環保與再生概念，規劃環保便當袋、泥塑剪黏、手作襪子娃娃、藍晒影像等課程。

請繼續往下閱讀...

文化局長張䕒育說，活動期間，週末有不同主題市集與手作體驗，9月28日推出互動魔術與小丑演出，10月4日舉辦永續市集與「喵訪眷村環保便當袋」手作，10月5日有「綿紙撕畫：眷村風情」課程與「三重南區生活記憶」小旅行；今年度活動響應「基北北桃聯合行銷：我的眷村時代」活動，10月4日至20日舉行線上心理測驗，有機會獲得眷村大禮包。

文化局補充，眷村文化節自即日起開跑至10月31日，詳細活動資訊可至「空軍三重一村」網站或臉書粉絲專頁查詢。

新北市「眷村文化節」於空軍三重一村開幕，週週規劃市集、表演等活動，「小村喵」將帶領大眾「喵訪眷村」。（記者黃子暘攝）

新北市「眷村文化節」於空軍三重一村開幕，週週規劃市集、表演等活動，「小村喵」將帶領大眾「喵訪眷村」。（記者黃子暘攝）

新北市「眷村文化節」於空軍三重一村開幕，週週規劃市集、表演等活動，「小村喵」將帶領大眾「喵訪眷村」。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法