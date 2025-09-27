司馬庫斯前聯絡道坍方搶通了 比預訂時間提早1個半小時

司馬庫斯部落前800公尺的聯絡道路坍方，經部落出動大型機具全力移除，已在下午約1點半搶通，車輛可通行了！（司馬庫斯部落提供）

首次上稿 12:19

更新時間 16:21

上司馬庫斯的朋友請留意！通往新竹縣尖石鄉後山司馬庫斯部落前800公尺的聯絡道路，今早7點30分發生坍方，交通中斷，部落出動大型機具全力剷除，已在下午約1點半搶通，車輛可通行了！

司馬庫斯部落說，已通知今日入住旅客，最快下午3點以後進入管制口，並且密切告知搶通最新動態。另已通知昨日入住旅客，目前尚未搶通，請待在部落，等待最新搶通消息後，再通知旅客下山。

司馬庫斯部落說，今早7點30分許發現距離部落約800公尺處發生落石坍方，初步研判為凌晨時段形成。部落大型機具上午8點立即於現場展開破碎與清除作業，經全力爆破巨石及挖掘後，已在下午約1點半搶通，較原預期的3點提早1個半小時。最新進度請參見粉專更新。

尖石鄉司馬庫斯部落前方聯絡道坍方，交通中斷搶通中，預計最快下午3點可單向通行。（截取自司馬庫斯臉書粉專）

