復育台灣特有種阿里山油菊 鹿草農會栽種3500株

鹿草鄉農會號召員工、長輩及志工種植阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

嘉義縣環保局、達和鹿草環保公司及嘉義大學合作復育台灣特有種植物「阿里山油菊」4年，今天邁向在地社區，由鹿草鄉農會號召員工、綠色照顧站長輩與志工，在面積2分大的有機農地定植3500株，預計11月至明年2月可收成，將製作成茶包等產品販售，可望成為嘉義特色產品。

鹿草鄉農會總幹事陳健平、達和鹿草環保公司管理課長林諄婷、縣府農林作物科長李秋瑩及嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城等今天與長輩、志工一同種下阿里山油菊；陳健平說，阿里山油菊在鹿草焚化廠復育成功，農會決定先行試種，收成後可開發茶包等產品，當評估經濟效益足夠，將大量推廣給農民種植，開創在地產業新商機。

請繼續往下閱讀...

承租土地復育阿里山油菊的農民呂嘉彬說，土地是他的老師前嘉大副校長黃光亮所有，多年來進行有機栽培，這次種下的油菊將由他來照顧，等採收時再邀請長輩一同參與。

張坤城說，阿里山油菊於1914年12月由法籍植物學家佛里神父於阿里山採集，1916年由日籍植物分類學者早田文藏博士發表為新品種，全世界只有台灣有此物種，且阿里山區的種源種出來的花，香味甜味更濃郁，經植物研究團隊試驗種植，阿里山油菊可在低海拔種植，產量、品質穩定，研究團隊請農業科技研究院向衛福部食藥署申請，日前獲核准可供乾燥後沖泡茶飲使用，未來能合法製成飲料販售。

張坤城表示，阿里山油菊含有龍腦（冰片），有開竅醒神、清熱止痛及祛翳明目的保健功效，可製作成花茶、洗髮精、沐浴乳、化妝品等產品，希望逐漸推廣成為地方產業。

阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

阿里山油菊採收後可製成茶包等產品。（記者林宜樟攝）

長輩種植阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

鹿草鄉農會總幹事陳健平（左起）、縣府農林作物科長李秋瑩及達和鹿草環保公司管理課長林諄婷種植阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

鹿草鄉農會號召民眾參與阿里山油菊復育。（記者林宜樟攝）

