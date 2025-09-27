公私協力投入偏鄉教育 國教院與為台灣而教TFT合作

國教院與「為台灣而教教育基金會」合作推動偏鄉教育研究與實踐。（國教院提供）

政府積極推動公私協力，國家教育研究院與「為台灣而教教育基金會（TFT）」簽署合作協議，共同提升偏鄉教育，強化原住民族教育文化課程與族語復振等。

國教院長期研究偏鄉教育議題，透過政策建議，提供政府作為決策參考；TFT則致力於回應教育不平等問題，甄選和培育多元領域的專業人才，並與全國9個縣市的偏鄉國小合作2年教師計畫。國教院與TFT期透過公私協力，強化研究發現與教育現場的連結。

國教院院長林從一表示，國教院與TFT共同努力推動教育平權與研究創新，期待為台灣教育注入更多資源與活力，也為教育現場提供更有效的支持方案。

TFT董事長林妍希表示，很高興與國教院合作，共同為多元的教育樣貌，建立更完整的資料及數據，進而精進偏鄉教師專業發展路徑。

國教院副院長顏慶祥說明合作重點方向，包括偏鄉教育政策研究、社會情緒學習（SEL）培訓基礎架構，以及原住民族教育文化課程與族語復振等研究，國教院教育制度及政策研究中心、課程及教學研究中心，以及原住民族教育研究中心共同策劃，將可擴展國教院在偏鄉教育議題上的視野，同時落實和推進研究成果於教育現場，更有助於實踐教育公平理念，促進教育的創新發展。

