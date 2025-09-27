首屆食農教育大會今登場 卓揆：無農業基礎 高科技將空虛

行政院長卓榮泰27日出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮並致詞。（記者叢昌瑾攝）

農業部2022年通過食農教育法，推廣在地食材、營養午餐用國產農產品等，今（27日）舉辦「台灣味！呷厝味－第一屆食農教育大會」，行政院長卓榮泰出席強調，農業是台灣立國根本，任何高科技沒有農業基礎，基底將空虛，無農業生產，其他都將難以成長，農業產值不論大小，都是社會重要一環。

卓榮泰表示，透過食農教育立法，規範在地食材，達到吃得飽、吃得好、更吃得健康，並結合民間力量、農漁民等公私團體跨機關共同努力，把食農教育貫徹國人心中，紮下最好價值理念，包含教育部農業部推動營養午餐健康餐盒，衛福部推動全民健康餐飲習慣，環境部推惜福與循環經濟，文化部推廣台灣美食文化讓國內外都喜愛，這些目標也都切合聯合國永續發展目標。

農業部長陳駿季也說，今食農教育大會也頒發食農教育獎，鼓勵教材與食材研發具貢獻單位，強調食農教育不僅是知識傳遞，更連結對土地的溫暖及環境責任，透過食材勾起對故鄉的「那一味」，並讓飲食更健康、更愛惜食物；目前22縣市皆完成食農教育推廣會，並導入農企業及農場，讓民眾透過實際體驗，了解食物怎麼長出來，也感受文化傳承。

農業部表示，大會活動現場設有「產地到餐桌」體驗、親子闖關遊戲與舞台表演，寓教於樂，讓大眾輕鬆接觸食農理念。今開幕式則頒發「採用國產食材績優單位」及「食農教育教案競賽」等獎項，肯定地方政府、學校與民間團體的貢獻。

農業部長陳駿季27日出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮並致詞。（記者叢昌瑾攝）

行政院長卓榮泰27日在農業部長陳駿季等官員陪同下，出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮。（記者叢昌瑾攝）

