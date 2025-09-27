為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    改變永和面貌！侯友宜視察行政園區公辦都更及國軍帳務中心規劃

    2025/09/27 12:00 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜（右中）聽取立委林德福（左）對永和行政園區都更案看法。（記者翁聿煌攝）

    新北市永和行政園區公辦都市更新案，預計將現有區公所、戶政所、圖書館與永和國父紀念館原址整合新建，共計行政、警消和住宅3棟12至19層高樓，市長侯友宜27日前往永和區公所前廣場聽取都更及國軍帳務中心中繼規劃，以便都更工程實施期間，現有公務單位先遷至水源街國軍帳務中心運作。

    城鄉發展局長黃國峰說，永和行政園區公辦都更案，已送中央都計委員會審議4年餘，經過數度修正後，將利用現有的區公所、戶政所、圖書館與永和國父紀念館原址，南側新建兩棟12層大樓，前為永和行政園區大樓、後為永和警分局及消防隊大樓，北側規劃19層的住宅大樓。

    黃國峰說，全案興建經費將公開徵選實施者（建商），比照新店行政園區都更案，市府不用花錢，由建商出資興建行政、警消及住宅大樓，建商可分回整棟住宅大樓，但中繼用的國軍帳務中心，將由市府編列9億餘元中央有償撥用，他希望都更案最快明年初能順利審查通過，市府明年即可編列預算買下國軍帳務中心，改建為中繼行政機關。

    新北市議員許昭興表示，永和分局、消防分隊需要機動車輛移動，建議將來行政園區要都更時，可以把車輛及辦公室放在帳務中心，至於永和區公所、戶政其他的公部門，建議放在永和大陳都更單元4，才有適度的空間。

    她表示，之前行政園區規劃，公、私有地混雜（有新店行政園區前例可循），若沒將公私土地區隔開，會造成公私混雜、使用混亂的困境，城鄉局有重新規畫，未來永和新的行政園區，有公園綠帶從中分開，且使用執照分明，就不會有上述新店行政園區的困境，另外，永和行政園區周邊停車空間不足，建議市府規畫停車空間，紓解周邊停車壓力。

    新北市長侯友宜在永和區公所前廣場，說明永和行政園區及行政機關中繼規畫。（記者翁聿煌攝）

