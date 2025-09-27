為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    災後不孤單！衛福部屬各醫院進駐安置所 守護災民健康、撫心靈

    2025/09/27 11:53 記者邱芷柔／台北報導
    馬太鞍溪橋斷橋空拍畫面。（公路局提供）

    馬太鞍溪橋斷橋空拍畫面。（公路局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，醫護人員第一時間就投入前線救援。衛福部部屬醫院繼花蓮醫院、玉里醫院支援，今（27日）再增派部立台北醫院與部立桃園醫院醫療團隊，進駐光復太巴塱教會（Tafalong a kiwkay）安置所，每天早晚各有5名醫護人員輪班服務，守護災民健康。

    此次衛生醫療組由醫福會執行長林慶豐擔任總指揮，責成花蓮醫院、玉里醫院分別在大全收容中心與光復糖廠設立「醫療關懷站」和「安心小站」，照顧災民身心需求。

    醫福會說明，大全村醫療關懷站啟用後，主要協助安置居民處理外傷、急性病痛及慢性病藥物中斷等問題。花蓮醫院團隊分享，1名罹患慢性阻塞性肺病的高齡長者，因撤離倉促忘了帶必需藥物，醫師江俊宜與護理團隊立刻聯繫院內藥局調度，隔天就送到長者手中，順利化解斷藥危機。

    至於「安心小站」除了提供醫療服務，也協助災民安撫情緒。醫福會說，日前一名母親帶著夜裡難以入睡的小男孩前來，孩子一開始嘴硬否認害怕，直到在心理師陪伴下，才慢慢說出洪水驚魂帶來的恐懼，心理師也肯定母親夜裡的擁抱與守候，是孩子最直接的安全感來源。

    醫福會也提醒，災後兒童常會出現夢魘、害怕聲響或情緒不安，都是常見反應，父母的陪伴、傾聽與擁抱，就是最重要的支持，若狀況持續影響生活，建議尋求專業心理師協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播