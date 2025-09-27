災後不孤單！衛福部屬各醫院進駐安置所 守護災民健康、撫心靈

馬太鞍溪橋斷橋空拍畫面。（公路局提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，醫護人員第一時間就投入前線救援。衛福部部屬醫院繼花蓮醫院、玉里醫院支援，今（27日）再增派部立台北醫院與部立桃園醫院醫療團隊，進駐光復太巴塱教會（Tafalong a kiwkay）安置所，每天早晚各有5名醫護人員輪班服務，守護災民健康。

此次衛生醫療組由醫福會執行長林慶豐擔任總指揮，責成花蓮醫院、玉里醫院分別在大全收容中心與光復糖廠設立「醫療關懷站」和「安心小站」，照顧災民身心需求。

醫福會說明，大全村醫療關懷站啟用後，主要協助安置居民處理外傷、急性病痛及慢性病藥物中斷等問題。花蓮醫院團隊分享，1名罹患慢性阻塞性肺病的高齡長者，因撤離倉促忘了帶必需藥物，醫師江俊宜與護理團隊立刻聯繫院內藥局調度，隔天就送到長者手中，順利化解斷藥危機。

至於「安心小站」除了提供醫療服務，也協助災民安撫情緒。醫福會說，日前一名母親帶著夜裡難以入睡的小男孩前來，孩子一開始嘴硬否認害怕，直到在心理師陪伴下，才慢慢說出洪水驚魂帶來的恐懼，心理師也肯定母親夜裡的擁抱與守候，是孩子最直接的安全感來源。

醫福會也提醒，災後兒童常會出現夢魘、害怕聲響或情緒不安，都是常見反應，父母的陪伴、傾聽與擁抱，就是最重要的支持，若狀況持續影響生活，建議尋求專業心理師協助。

