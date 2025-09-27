花蓮堰塞湖水估剩700萬噸 陳駿季還原21日警戒範圍擴大過程

農業部長陳駿季27日出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮並致詞。（記者叢昌瑾攝）

針對花蓮堰塞湖目前情況，農業部長陳駿季今（27日）表示，從23號溢流致潰堤，壩體沖刷到113公尺，預估剩下水位700萬噸，隨時監控壩體情況，昨已出動空勤總隊直升機，觀測到該湖旁邊還有一些土石崩塌，現在人進去安裝水位計不安全，但只要天氣等情況許可就會重新安裝，提供中下游警示。

有關當地物資發放，陳駿季則說，23日災害當天晚上，花蓮縣政府向農業部透露可能需要物資運送，因農業部在花蓮有非常多分支，跟農會良好互動，因此即時透過農會運送水與泡麵等，後來行政院也成立前進調度所並有花縣府參與，要將物資能有效運送到受災民眾手裡，並協助道路及居家清除淤泥，特別是國軍協助非常多，衛福部也提供相關醫療協助，盼讓災區儘速恢復，災民有任何需要，中央地方將一起努力。

請繼續往下閱讀...

該堰塞湖仍處紅色警戒，陳駿季解釋，現在隨時監測壩體及水量，但還不確定整個實際狀況，不會貿然取消紅色警戒，尚待專家會議與更精細評估，強調警戒都是經專家討論，非行政單位直接下令。

而部分聲浪認為堰塞湖紅色警戒僅1天，民眾要撤離8千人不可能，陳駿季重申，農業部負責水位警戒，根據天候採動態警戒，事故前颱風還沒來，農業部是根據「自然溢流」下造成的影響而劃設疏散區，後來預報22日颱風會來，21日傍晚氣象署便調高當地雨量達600毫米左右，依照這麼大雨量，那時才下達較大疏散範圍。

至於疏散，陳駿季說，疏散是地方縣市政府負責，這在災防法有規定中央跟地方的分工，但中央一定會跟地方合作，只要有任何需要協助，都會透過中央災害應變中心調度協助，整個疏散包含依親、 垂直避難等也都有相關作業原則。但現在最重要應是讓災區復原重建，後續責任等情況結束，再去檢討釐清，讓未來處理更精進。

關於溢流與潰壩，陳駿季說，溢流是對水的描述，潰壩則針對壩體結構，兩者對象不同，而水保署是針對水位高低判斷何時湖水流出壩體，對中下游產生影響，故先前對外說明都是關心水何時漫出壩頂，不過一旦溢流會沖刷、下切，潰堤、潰壩則是溢流最後結果，但溢流前無法判斷，只能用科學方式做水位監視，盼不用糾結名詞，強調政府已透過水溢流過壩頂的時間推算，提早警示下游地區，疏散絕對非靠感覺或名詞判斷，仍回到防災規範、並有一定疏散程序。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法