援助花蓮物資爆倉！驚見「散裝保險套」 志工氣到笑：不要亂寄

有志工分享現場影片，表示物資已經「爆倉」，「重點是，保險套是什麼意思我就問？」（取自Threads @xinya0425wu）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重災情。近日，全台民眾自發幫忙，有人親自到場協助災民重整家園，也有人寄送民生物資。不過，有志工分享現場影片，表示物資已經「爆倉」，「重點是，保險套是什麼意思我就問？」她無奈表示，有些民眾亂寄東西，導致志工分裝非常辛苦，她也呼籲大家「不要亂寄東西來」。

一名志工昨日在Threads上發布光復國小儲存物資的現場影片，影片中她表示自己前一天晚上只睡了一小時，都在下物資，現場都「爆倉了」。她呼籲民眾，不要亂寄東西來，或是能先幫志工們分類，「我們整理得很累，大家都很辛苦」，呼籲不是真的必要的東西，就不要再送過來了。

請繼續往下閱讀...

影片最後，她也氣到忍不住笑出來表示：「真的有夠扯，為什麼要送這樣的物資？」影片最後她也找出一袋散裝用品，可見除了保險套外，裡面還有散裝衛生棉、浴帽、開過的棉條，「我們都還要歸類整理，是要怎樣？我們是要去旅行嗎？」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「我覺得人民眾收集旅館備品，直接捐出來，沒有去看」、「傻眼」、「散裝的...」、「對不起我先笑出來了」、「誰這麼忙還有空那個哦」、「那是拿來裝淤泥的」、「保險套是歸類在民生用品，救災、醫療都可以用到」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法