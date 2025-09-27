救災超人塞爆縣道193！都是為了這偏鄉部落

縣道193今天早上南下北上都塞爆。（記者花孟璟攝）

台9線馬太鞍溪橋遭沖斷，縣道193成為各方進出光復唯一南北幹道，各方愛心今一早即往光復湧入，瞬間造成這條救災生命路線塞爆，連花蓮縣長徐榛蔚也在車隊中，結果車潮來到光復鄉阿陶莫部落後真相大白，原來是許多救災超人的目的地都是前進阿陶莫，讓以老人家為主的小小部落居民好感動！

縣道193路幅本就狹小，近日車流超大，前天傍晚起就陸續出現塞車情況，轄區鳳林警方昨起在箭瑛大橋往縣道193路口管制，並疾呼民眾「193優先給救災及災民通行」，請21噸以上重車、一般民眾改走台11線，可到台11甲光豐公路、台30線玉長公路再轉進縱谷。

今日教師連連續假期，各界愛心一早即透過各種交通運具往花蓮光復集結，也造成縣道193瞬間塞爆，不但有民間特搜卡在路上，縣長徐榛蔚也在車陣中，有消防車塞到受不了拉警笛通過，馬上就有一堆重型車、轎車全跟在後面，讓路況更混亂。

不過車潮到了阿陶莫部落過後，突然整個緩解，原來阿陶莫部落位於馬太鞍溪河道匯入花蓮溪的轉彎處，部落位置正對堰塞湖，23日大水直衝造成慘重災情，缺人缺機具，因為網路上鄉民號召，加上國軍今天也進到阿陶莫，讓小小的阿陶莫部落湧入大量鏟子超人幫忙挖沙、也有重機械，水車進駐幫忙，物資也來了，讓族人超級感謝。

警方說，由於縣道193車流量大，也是目前絕大多數物資、救災機器、救護車必經路線，且路況狹小，如重車進入造成會車困難，馬上就會塞爆，因此禁止21噸以上重車進入，與救災無關的一般用路人及重車建議走台11線，進入縱谷可取道玉長公路、光豐公路，不要走193縣道，今天上午10點後縣道193光復往箭瑛橋也改成往南的單行道，禁止北上車進入。

救災車拉警笛超車，卻讓許多不耐煩的重車、轎車等不及也跟著超車。（記者花孟璟攝）

原來許多救災車隊、徒步進災區的鏟子超人，目的地都是阿陶莫部落。（記者花孟璟攝）

正對著堰塞湖的光復鄉阿陶莫部落，教師節連假第一天迎來大批的鏟子超人、救災超人。（記者花孟璟攝）

救災車將物資送入阿陶莫部落。（記者花孟璟攝）

鏟子超人用推車推著大批鏟子要拿給志工們。（記者花孟璟攝）

來自台灣四面八方的鏟子超人，讓老人家為主的阿陶莫部落突然平均年齡降低了30歲。（記者花孟璟攝）

