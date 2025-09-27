高雄特搜隊花蓮救出4人4犬 搜救犬咪娜一度掉泥漿 網友心疼感動

搜救犬咪娜花蓮災區搜救過程。（消防局提供）

高雄特搜隊連日挺進花蓮支援救災，網友目擊搜救犬咪娜一度掉入泥漿，奮力爬起救援艱辛，凸顯災區環境險峻，令網友心疼、感動，高雄特搜隊迄今已救出4人4犬，持續深入重災區佛祖街救援行動。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成多人死傷重大災情，高雄特搜隊出動45名搜救人員，包含警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師1人，以及咪娜等5隻搜救犬前往花蓮救災，還動用17輛救災救護車輛、8艘救生艇及2台無人機投入救援行動。

請繼續往下閱讀...

高雄特搜隊深入花蓮縣武昌路以北、河堤以南、佛祖街以西、中山路以東，逐戶清查搜救人與動物；網友目擊搜救犬咪娜搜救過程中，不小心掉進泥漿裡，再奮力爬起，PO文提醒救災民眾注意自身安全，網友看了心疼又感動！

網友關注咪娜救援行動，消防局表示，咪娜出生於2020年7月14日，犬種為拉不拉多，愛撒嬌又活潑好動，114年通過IRO（國際搜救犬組織）中級、高級認證、112年通過NAP（國家搜救能力分級認證）中型搜救隊認證，113年通過NAP重型搜救隊認證，牠不是日本來犬隻，之前領犬員用日文訓練，因此沿用日語口令，平日則是中文，會看領犬員指令，在國內救災搜救功績為113年4月3日支援花蓮地震，完成天王星大樓搜救任務。

高雄特搜隊投入花蓮救災，已完成超過28處救援任務，迄今已救出4人4犬，醫療站提供多人診療服務，並出動無人機進行多架次災區勘查。

搜救犬咪娜花蓮災區搜救過程。（消防局提供）

搜救犬咪娜可愛模樣。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法