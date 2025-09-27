教師節首度放3天連假 鄭英耀讚教師是培育台灣人才的英雄

明天是教師節，教育部長鄭英耀今日感謝全國教師是培育國家人才的幕後英雄，並致力於提升待遇及改善教育環境。圖為鄭英耀赴花蓮勘災，並慰問鼓勵受災學校師生。（取自教育部臉書）

明天928是教師節，今年首度為國定假日、放連假3天。教育部長鄭英耀致全國教師一封信，在屬於老師的重要日子，向所有全國默默耕耘的老師們，獻上最誠摯的感謝與敬意，近年教育現場的挑戰比以往更多，教育部努力提升教師待遇，代表政府與社會對老師們專業與奉獻的肯定，是培育國家人才的幕後英雄，也邀請大家共同為花蓮受災的教職員生與國人祈福，教育部與相關部會正全力協助災區學校盡速復原。

鄭英耀表示，他身為教育人，從小學老師、大學教授、大學校長到擔任教育部長，一路走來，他始終相信，教育不只是傳遞知識，更是理解、陪伴與啟發。孩子有不同的特質與節奏，教育的美，就是讓他們能夠在被理解、被相信的環境裡，找到屬於自己的力量。所以，尊重差異、支持多元與發展，才是教育的真諦。

鄭英耀也提到，台灣今年人均GDP睽違22年將首次超越韓國，這歸功於我國產業的蓬勃發展，且非短期現象；真正支撐台灣經濟與產業成果的幕後英雄，是默默付出的老師們，百年樹人的教育夥伴們，持續為台灣培育優秀的人才，共同成就今日的榮耀。

鄭英耀表示，近年教育現場的挑戰比以往更多，這段時間，他走遍全台，從都市到偏鄉到離島，和老師們面對面交流，深刻感受到教育現場的挑戰，同時也看見老師們無私為台灣教育的付出。每一份努力和堅持是對台灣人才培育最真摯的承諾，令人感動。

鄭英耀說明，教育部將積極強化教師的支持系統，針對校事會議運作廣徵意見，研議優化機制，並預計在今年底提出精進方案；為落實行政減量，除持續減少訪視評鑑外，由教育部率先做起，建立司、處、署資料共享平台與機制，落實公文減量，避免資料重複填報，並精簡計畫申請流程。

同時，教育部也會協助地方政府逐年釋放正式教師員額，提供更多正職機會以穩定人力；今年首次對國教署所屬國私立高中職及國立國中小教師，發放敬師禮券1000 元，對2.4萬名的老師表達感謝；行政院長卓榮泰相當關心1.6萬名特教老師的辛勞付出，自明年2月起也調高「特教職務加給至2800元；另自今年8月開始，公立中小學及幼兒園合格代理教師，可比照專任教師採計職前年資提敘薪級；而為充裕偏遠地區學校師資，將放寬偏遠地區中小學代理教師之年資，可同時折抵教育實習及提敘薪級。

