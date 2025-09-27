為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    檢舉健康食品違規獎金翻倍！ 最高可領100萬元

    2025/09/27 11:16 記者邱芷柔／台北報導
    產品要取得「小綠人」標章，必須具科學證據，且不得聲稱能治療疾病。（資料照）

    衛福部食品藥物管理署統計，去年全台有2件違反「健康食品管理法」案件為民眾檢舉，為鼓勵更多吹哨行動、擴大食安防線，食藥署18日預告修正「舉發或緝獲違反健康食品管理法案件獎勵辦法」，將檢舉獎金比例大幅調升，最高可達100萬元。

    市面上常見的營養品、機能性食品或養生產品，雖然外觀、成分類似，但只有拿到「小綠人標章」的產品，才是經政府審核認證、可合法標示保健功效的「健康食品」。要取得小綠人，產品必須具備人體或動物試驗等科學證據，且不得聲稱能治療疾病，也因此，若業者未經核准卻誇大標示或廣告，就可能觸法，成為檢舉對象。

    食藥署企劃及科技管理組副組長潘香櫻表示，此次修正是因應「公益揭弊者保護法」第18條規定，獎金不得低於違規者所受罰鍰或沒收財物的10％，同時也參考「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」制度，因此研擬調升比例。修正草案預告至11月17日。

    過去不分一般民眾或內部員工，檢舉獎金一律為裁處額度的5%；修正後，一般檢舉人可領罰鍰實收金額至少20%，若是現任或曾任員工，更拉高到至少50%。以廣告違規為例，業者可處40萬至200萬元罰鍰，過去檢舉人頂多拿到2萬至10萬元，未來則可領取8萬至40萬元，若是內部員工舉發，更可能拿到20萬至100萬元。

    潘香櫻強調，政府持續進行監測與稽查，不過「民力無窮」，呼籲民眾若發現可疑情況，不論涉及衛生安全、標示或廣告誇大，均可向各縣市衛生局檢舉，或撥打「1919全國食安專線」、透過食藥署「為民服務信箱」反映，攜手揭弊，共同守護食品安全。

