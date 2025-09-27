水保主題園遊會 從植栽到水源 一起森遊樂的水保旅程

澎湖水保森遊樂，在澎湖休憩園區水土保持教室舉行。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣林務公園管理所為深化離島水土保持與水資源永續理念，今（27）日在澎湖休憩園區暨水土保持戶外教室舉辦 「水保森遊樂：水土保持推廣主題園遊會」。此次園遊會召集農村再生社區與地方創生青年團體等單位共同參與，現場30處宣導及美食攤位，活動融合教育、娛樂與在地文化，吸引眾多親子及社區居民參與，現場氣氛熱烈。

澎湖地處海島環境，長年承受東北季風與缺水問題，水土保持不僅關乎土地安全，更攸關生態與民生。縣府與林務公園管理所持續透過造林植栽、防風林帶與生態工程，推動涵養水源與綠化工作，使休憩園區成為全島最具代表性的森林教育基地。

此次園遊會內容多元，現場除有音樂演出、魔術互動炒熱氣氛，更透過闖關體驗，吸引民眾踴躍參與，在遊戲中學習水土保持的重要性；「水保手作課程體驗」則讓參與民眾親手製作植栽觀察瓶，體會水循環與植物生長的關連；園區內展示水循環地景模型，生動呈現再生水如何循環利用於園區灌溉，達到守護水源的效果。澎湖府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁、議員蘇陳綉色、呂黃春金、立委楊曜助理段湘玲等人也到場同樂。

林務所表示，水土保持並非遙遠的專業議題，而是與日常生活緊密連結的實際行動。希望藉由寓教於樂的方式，將水保理念轉化為全民共識，期望帶領更多民眾走進森林、親近土地，共同守護澎湖的環境與永續資源。

各個闖關及宣導攤位前，都是大排長龍。（記者劉禹慶攝）

