為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水保主題園遊會 從植栽到水源 一起森遊樂的水保旅程

    2025/09/27 11:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖水保森遊樂，在澎湖休憩園區水土保持教室舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖水保森遊樂，在澎湖休憩園區水土保持教室舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣林務公園管理所為深化離島水土保持與水資源永續理念，今（27）日在澎湖休憩園區暨水土保持戶外教室舉辦 「水保森遊樂：水土保持推廣主題園遊會」。此次園遊會召集農村再生社區與地方創生青年團體等單位共同參與，現場30處宣導及美食攤位，活動融合教育、娛樂與在地文化，吸引眾多親子及社區居民參與，現場氣氛熱烈。

    澎湖地處海島環境，長年承受東北季風與缺水問題，水土保持不僅關乎土地安全，更攸關生態與民生。縣府與林務公園管理所持續透過造林植栽、防風林帶與生態工程，推動涵養水源與綠化工作，使休憩園區成為全島最具代表性的森林教育基地。

    此次園遊會內容多元，現場除有音樂演出、魔術互動炒熱氣氛，更透過闖關體驗，吸引民眾踴躍參與，在遊戲中學習水土保持的重要性；「水保手作課程體驗」則讓參與民眾親手製作植栽觀察瓶，體會水循環與植物生長的關連；園區內展示水循環地景模型，生動呈現再生水如何循環利用於園區灌溉，達到守護水源的效果。澎湖府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁、議員蘇陳綉色、呂黃春金、立委楊曜助理段湘玲等人也到場同樂。

    林務所表示，水土保持並非遙遠的專業議題，而是與日常生活緊密連結的實際行動。希望藉由寓教於樂的方式，將水保理念轉化為全民共識，期望帶領更多民眾走進森林、親近土地，共同守護澎湖的環境與永續資源。

    各個闖關及宣導攤位前，都是大排長龍。（記者劉禹慶攝）

    各個闖關及宣導攤位前，都是大排長龍。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播