政院協調700房間供花蓮災民休息 卓榮泰：此刻最需要全國團結

行政院長卓榮泰27日在農業部長陳駿季等官員陪同下，出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮並致詞。（記者叢昌瑾攝）

花蓮堰塞湖災情邁入第5天，行政院長卓榮泰今出席食農教育活動時仍表示，「我們都是花蓮人」，不捨災民家園受損、無法好好修復，今（27日）指出已協調30家旅館700個房間接駁災民有需要時前往休息，但也希望此刻最需要全國團結、彼此信任，不希望任何一個動作、鏡頭就被無謂放大，並感恩所有救災的工作人員及志工等。

行政院長卓榮泰今上午出席農業部第一屆食農教育大會，他說，此刻許多人的心都是在花蓮，如同總統提到「我們都是花蓮人」，這2天看到堰塞湖災情造成國人重大傷亡，財產損失更不計其數，政府正傾全力要幫花蓮大家清理環境及家園。

卓揆表示，很多安置中心數十人到數百人，晚上躺臥在幾張椅子上，不安環境無法好好休息，遑論家園修復，前天總統已說中央要負責讓大家有安心地方可住，經2天努力，行政院在花蓮設置前進協調所以透過當地及全國旅館公會，洽妥30間旅館騰出700個房間，此刻有需求者將接駁到當地旅館，知道災民白天仍要就近照看家園，但只要晚上有需求，我們就提供安心環境。

卓揆也指出，災難發生後，瞬間很多志工湧入花蓮致加開列車，很多人來服務後，又拿著鏟子、揹著背包回去，前進協調所將提供更多努力與安排，讓志工服務也有舒適環境，並感恩如此情境下真正看到是一種耐心、毅力、基本信任跟關懷，都讓外國媒體稱道，「但我們最需要不是任何人的稱讚或感謝，最需要所有國人團結，彼此信任在一起！」

卓揆也提到，整個救災過程當中，總統、部長、哪一個人也好，總是懷著要趕快把事情做好的心，但是卻經常一句話、一個鏡頭，被拿來無謂的擴大，「我們的社會不應該這個樣子！」並感謝所有中央單位及地方鄉鎮公所等人員與志工及團體等奉獻。

