「嘿，你沒事！」花蓮小黃見小黑被救立刻湊上 網聽主人1句話好心疼

一隻小黑狗被主人從淤泥中救了出來，一旁鄰居家的「小黃」立刻湊上來「關心聞聞」，影片曝光溫暖不少網友。（取自黃恩琳Threads）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重災情，近日救災活動持續進行，一隻小黑狗被主人從淤泥中救了出來，一旁鄰居家的「小黃」立刻湊上來「關心聞聞」，影片曝光溫暖不少網友。

《民視》主播黃恩琳，昨晚在Threads分享影片，可見一隻黃狗大老遠拖著受傷的後腳，快速地衝到一隻小黑狗旁邊「聞聞」，確認對方後，兩隻狗一起跑開。一開始小黃的主人還以為兩狗要打架，連忙出言勸架，其中一句話「已經沒地方住了還要打架」，也讓網友聽了鼻酸。

黃恩琳說，小黃的主人、一位豪爽的原住民大哥告訴她，11年前在山裡看到小黃並稱讚牠「你長得好漂亮」，小黃就一路跟他回家，沒想到這次大水來，牠也逃過一劫，「嘿，你真的命很大欸！」

黃恩琳也表示，看著小黃看向主人那可愛溫柔的圓圓大眼，看著這對主人和愛犬，很為他們心疼，也為他們開心。她並補充，主人說，小黃的右後腿是幾年前被車撞到的，不是這次水災受傷的。

影片曝光後引發大量迴響，目前已有超過40萬次瀏覽。網友也紛紛表示：「好可愛」、「他們見到彼此好開心」、「但打開聲音聽『不行打架！已經沒有地方住了還要打架！』

真是心疼」、「感覺他們在說：「嗨嗨，你還活著太好了，你也全身是泥巴耶」」、「感覺他們在說：『嗨嗨，你還活著太好了，你也全身是泥巴耶』」、「小黃腳受傷還是奔跑過來探望好友，確認彼此狀況好溫馨」。

