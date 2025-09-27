馬太鞍溪橋涵管便道 公路局進場規劃南下線施工

馬太鞍溪橋斷橋空拍畫面。（公路局提供）

花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖於23日潰流，下游台9線馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，公路局東區養護工程分局今天表示，為疏解花東縱谷交通困境，已進場上游（南下線）涵管便道施工，並著手辦理北上路線研議，全力趕於10月15日前通車。

交通部長陳世凱昨天連夜與搶修團隊研擬馬太鞍溪橋搶修策略，指示為降低台9線馬太鞍溪橋斷橋造成的交通衝擊，以三階段搶修策略分期推動復建作業。公路局連日邀集台灣鐵路公司、經濟部水利署、農業部農田水利署及花蓮縣政府、光復鄉、鳳林鎮二公所，現勘後於河床施築涵管便道或使用舊鐵路溪底隧道2方案進行評估，希望降低花蓮鄉親因交通不便所造成的影響。

請繼續往下閱讀...

其中舊鐵路溪底隧道長達2360公尺，經檢視台鐵所提供之圖資，雖有較可避免遭颱洪沖刷風險的優點，但隧道寬度僅4.1公尺，且無通風、照明、警示及廣播設備，無法行駛機慢車輛；若車輛發生事故，因隧道斷面過小，又無橫坑，無法廻轉，逃生困難也無法救援，如起火燃燒，更易因隧道溫度過高而難以估算人員傷亡，且因既有路面為鐵軌及道碴，置換不易；引道部分則尚有2.6公里的用地及路廊整理等事宜，均無法於短期內處理完成，緩不濟急。

至於河床施築涵管便道，雖易因受颱洪侵襲而受損，但具有工期短且可快速修復的優點，經研議地面較低的行水區採直徑2公尺大涵管，砌1~3層以提升抗災能力，作為第二階段鋼便橋完成前的緊急通行方案，公路局已進場上游（南下線）涵管便道施工，並著手積極辦理北上路線研議，全力趕工於10月15日前通車。

公路局表示，中期策略為鋼便橋方案，目前已洽專家及學者確認路線及相關工法，以提升通行可靠度，預計115年1月底前通車；另長期重建方案，亦已進行路線及橋梁型式律定，以115年年底前完成橋梁供南下、北上車流通行，並以116年全線改建完成為目標。

馬太鞍溪涵管便道，將由左側的南下方向先行施工。（記者游太郎攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法