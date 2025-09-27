久違了！南下墾丁車超多 枋寮分局上午9時開始南下調撥車道

436.5k至445.5k調撥，圖為436.5k。（警方提供）

今天是三天連假首日，依據屏東縣政府警察局交通警察隊交控中心車流數據顯示，上午8到9點的南下出遊車潮已經突破2900輛次，枋寮分局於上午9時開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線水底寮436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。

本週末是連續3個週末連假的起始日，屏東警方事前就已預估恐出現大量人車潮行經枋寮前往墾丁及台東，事前就已排定疏導策略，並以調撥車道為主要的措施，警方指出，現已成立「交通快速疏導部隊」及規劃「交通稽查」警力，在台1線各重要路段執勤以快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道車輛。

由於上次此路段調撥車道已是6月端午節時，加上還是南下調撥予北上使用，對國旅盛地墾丁來說，已可說是久違的人車潮，警方呼籲駕駛人行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將持續取締違規車輛，以維護行車安全！

436.5k至445.5k調撥，圖為436.5k。（警方提供）

