    首頁 > 生活

    軍、消乘怪手挺進佛祖街 破口未堵、溪水湧入搜尋停頓

    2025/09/27 11:21 記者劉人瑋／花蓮報導
    軍隊、消防乘怪手挺進。（記者劉人瑋攝）

    軍隊、消防乘怪手挺進。（記者劉人瑋攝）

    如罹難者家屬預料，佛祖街附近堤防破口未堵，導致警消、軍方人員被水堵住，無法前進，搜救暫時停擺。

    花蓮光復鄉今搜救行動持續，新北市搜救隊伍上午偕同在地人員，操作大型機具前往佛祖街46巷到272巷搜尋，搜救隊員盡力突破泥濘，目標是尋找3號一帶與87歲黃姓阿嬤。

    花蓮光復市區遭洪水泥流襲擊，近三分之二市境遭淤泥侵入，中央災害應變中心昨統計，馬太鞍溪堰塞湖潰流累計造成15死、8失聯、69傷，搜救人員陸續救出710位民眾，並疏散撤離5840人，另有772名民眾接受收容安置。

    各縣市支援的特搜人員今持續趕赴11處災區主要待查地點，包括佛祖街、中正路一段、中學路等區域搜尋，但現場都是泥水，最高達2米，導致搜救進度艱難。

    新北市搜救隊伍上午與在地人力，操作怪手等機具前往佛祖巷272巷全力搜尋，期間數度遇到較深泥濘處，隊員們則設法透過機具開挖淤泥、破除障礙，也嘗試利用怪手當載具跨越泥濘區，可惜爛泥挖除後，溪水跟著湧入，罹難者家屬不滿道，前天就說過要先堵住破口，果然今天怪手等機具只能先停擺。

    軍隊、消防乘怪手挺進。（記者劉人瑋攝）

    軍隊、消防乘怪手挺進。（記者劉人瑋攝）

