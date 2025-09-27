為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    恆春愛心集結！三輛貨車受託滿載物資奔馬太鞍教會

    2025/09/27 10:46 記者蔡宗憲／屏東報導
    居民與企業熱情響應，街頭小貨車堆滿白米、泡麵、罐頭、奶粉與尿布等生活必需品。（記者蔡宗憲攝）

    居民與企業熱情響應，街頭小貨車堆滿白米、泡麵、罐頭、奶粉與尿布等生活必需品。（記者蔡宗憲攝）

    花蓮光復鄉因馬太鞍堰塞湖溢流，災情嚴重，居民家園被毀，生活陷入困境，只能暫居安置所，物資匱乏。受花蓮當地所託，屏東恆春民眾自發性發起物資募集行動，滿載愛心物資今（27日）上午由恆春鎮代會主席趙記明支援三輛貨車，與發起人游家銘等志工打包完畢，啟程送往花蓮馬太鞍教會，盼為災民送去溫暖與希望。

    這場愛心行動在恆春半島迅速發酵，居民與企業熱情響應，街頭小貨車堆滿白米、泡麵、罐頭、奶粉與尿布等生活必需品。游家銘表示，看到災區新聞報導，災民連基本物資都短缺，小朋友缺乏奶粉與尿布，令人揪心，「我們希望幫他們維持基本生活品質。」他強調，這批物資是事先與馬太鞍教會聯繫，確認需求後準備，確保送到災民手中發揮最大效用。

    趙記明指出，雖然聽聞當地物資已爆量，但恆春民眾的捐贈心意不容浪費，「這些物資承載大家的愛心，代表台灣人團結互助的精神。」他親自協調貨車運送，確保物資順利抵達。當地企業也共襄盛舉，黃姓酒廠經理捐贈泡麵與白米，感性表示「災難無人願見，但台灣人總在困難時相互扶持。」

    游家銘回憶，恆春過去受風災重創時，全台各地伸援手，協助重建，如今輪到花蓮有難，恆春人義不容辭。「我們在台灣最南端，但只要是台灣一份子，都有責任幫忙。」這場行動不只送物資，更傳遞希望，展現台灣不分南北的守望相助精神。物資預計今晚抵達光復鄉，為災民帶來一絲溫暖。

    恆春愛心集結！三輛貨車受託滿載物資奔馬太鞍教會。（記者蔡宗憲攝）

    恆春愛心集結！三輛貨車受託滿載物資奔馬太鞍教會。（記者蔡宗憲攝）

    恆春愛心集結！三輛貨車受託滿載物資奔馬太鞍教會。（記者蔡宗憲攝）

    恆春愛心集結！三輛貨車受託滿載物資奔馬太鞍教會。（記者蔡宗憲攝）

