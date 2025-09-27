為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    法籍作家投入花蓮救災 讚志工「把希望從泥濘裡挖掘出來」

    2025/09/27 11:55 即時新聞／綜合報導
    法國作家吉雷米分享，看到大家將泥土一鏟一鏟搬出去，最後看到乾淨的店面慢慢出現，讓人有種希望再現的感動。（基督教芥菜種會提供）

    由於颱風樺加沙帶來大量降雨，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成下游光復鄉重災，各界人士紛紛前往災區協助。法國作家吉雷米昨日也抵達現場救災，他今日分享，看到大家將泥土一鏟一鏟搬出去，最後看到乾淨的店面慢慢出現，讓人有種希望再現的感動。

    「吉雷米-一粒米」臉書粉專今日發文，昨天抵達災區現場後，他和志工夥伴們被分配到一間越南河粉的小店。據說泥水位最高的時候，淹到將近腰部的位置，店裡全被泥漬覆蓋。但等我們到的時候，前一批志工已經努力清除了大半，只剩厚厚的一層淤泥還緊緊黏在地上。

    他們10個人分工合作，把泥土一鏟一鏟搬出去，直到能看見地板的模樣。最後再用大水沖刷，污泥漸漸退去，乾淨的店面慢慢顯現出來。那一刻，雖然只是「初步清理」，卻讓人有種希望再現的感動。

    中午短暫休息時眾人站著吃便當，邊討論下一步該怎麼協助、邊分享彼此心得。看著大家滿身泥巴卻笑容滿面的模樣，心裡很感動。現場的味道不好、腳下全是泥濘，但沒有人抱怨，大家都自發性地想著「再多幫一點，再快一點」。

    吉雷米笑說，「這就是台灣最美的地方吧。不是因為環境乾淨才露出笑容，而是在最困難的時候，大家仍願意伸出手，把希望從泥濘裡挖掘出來」。

    吉雷米笑說：「這就是台灣最美的地方吧。不是因為環境乾淨才露出笑容，而是在最困難的時候，大家仍願意伸出手，把希望從泥濘裡挖掘出來」。（基督教芥菜種會提供）

