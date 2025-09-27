北北基花環保局聯手 合力清理被垃圾淹埋的光復北富村

光復鄉北富村淤積由垃圾場沖刷而來的大量垃圾。（花蓮縣環保局提供）

花蓮光復鄉當地的垃圾掩埋場遭洪水沖毀，逾500噸垃圾混合淤泥流入下游，最終淤積於太巴塱部落北富村，對當地生活環境造成極大影響。

花蓮縣環保局昨天連繫臺北市、環保局、養工處、新北市環保局及基隆市工務處、環保局等跨縣市單位，聯合前進北富村，在村長黃進正與家人陪同下，進行垃圾清除作業。國軍弟兄也加入支援，順利於昨天下午4時完成從主要道路到村民家門口的小路上的垃圾移除，讓民眾不僅能順利返家重建家園，也不用憂心公共衛生安全。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，針對部分垃圾流入農地的情況，考量重型機具作業恐對作物與土壤造成不必要的損傷，已主動會同鄉公所農業課及北富村長黃進正進行協調，達成友善務實的清理共識。後續將由村長協助取得農民授權或透過攝影方式記錄確認，環保局與農業課將在尊重農地使用者意願的前提下，共同推動廢棄物清除工作，確保農業生產與環境修復雙軌並進。

台北市政府工務局工務局協助清理光復北富村大量垃圾及污泥。（花蓮縣環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法