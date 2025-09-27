教師節、中秋、國慶連假搭客運 台北區監理所：最低6折優惠

板橋監理站表示，為鼓勵民眾善用國道公共運輸，有84條國道客運提供最低原價6折優惠，教師節連假即起至9月29日原價85折，中秋節連假10月3日起至6日原價6折，國慶日10月9日起至12日原價85折。圖為板橋轉運站。（記者黃子暘攝）

教師節3天連假後，10月還有中秋節、國慶日各3天連假，台北區監理所指出，已協調各國道客運業者完成整備工作因應連假期間疏運量能。板橋監理站表示，為鼓勵民眾善用國道公共運輸，有84條國道客運提供最低原價6折優惠，教師節連假即起至9月29日原價85折，中秋節連假10月3日起至6日原價6折，國慶日10月9日起至12日原價85折，國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運還有轉乘優惠，轉搭指定幸福巴士路線享免費優惠。

台北區監理所表示，為紓解國道5號壅塞情形，國5北上宜蘭至頭城大客車通行路肩及主線儀控措施，大客車於尖峰時段行經該路段節省30至40分鐘；監理所並協調客運業者於連假期間台北往返宜蘭於尖峰時間加開班次疏運旅客。

請繼續往下閱讀...

台北區監理所補充，出門前可多加利用「iBus公路客運」APP來查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法