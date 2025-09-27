行政院啟動旅宿安置機制 災民短期住宿由善款優先支付

行政院前進協調所也啟動「旅宿安置」機制，列出安置對象及住宿期限。（記者鄭景議翻攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災情，災民安置問題備受關注。總統賴清德昨（26）日受訪時表示，災民若有短期住宿需求，將由中央政府全額負擔，務必讓受災民眾安心度過難關。今日行政院前進協調所也啟動「旅宿安置」機制，列出安置對象及住宿期限，並表示經費會優先以賑災基金會募得的善款來優先支付。

國土管理署昨日說明，政府將參考0403地震賑災與重建方案，提供多元協助措施，包括租金補貼，幫助災民租屋居住；同時也會提供住宅重購、重建或修繕的貸款補貼。若災民有就業或生活上的需求，將透過相關就業安置與輔導方式協助，相關細節目前正研擬中，待中央核定後即可執行，並且所有補助與費用將自災害發生日起追溯計算。

請繼續往下閱讀...

行政院前進協調所今日表示，即刻啟動「旅宿安置」機制，讓災民可至旅館或民宿暫住。安置對象為花蓮公設及原住民處列冊收容所內的災民，每人每日最高補助2,000元，補助天數為7天，必要時最多可再延長7天，住宿期限至114年10月底為止。相關經費將優先由賑災基金會善款支應，並由行政院東部辦公室對接旅館公會及相關單位辦理核銷，期盼讓災民在災後能獲得更舒適的生活環境。

住宿電話：0975-275-130（旅館公會窗口）

補助詢問：衛福部 1957 專線

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法