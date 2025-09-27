台南交通助理員減輕警力負擔 違停事故逐月下降

交通助理員協助取締交通違停車輛優先。（南市警察局提供）

交通助理員執勤職權與效益，近來引起民代關注。台南市警察局強調，南市進用交通助理員係基於對治安交通的助益，可減少警力負擔，讓警力可轉運用在金融巡守、防竊、打詐等治安維護及為民服務、交通疏導工作。

此外，有1名交通助理員日前因好奇心以自身車號查詢車籍資料，經警察局自行稽核發現，加上該員工作表現欠佳，無法勝任工作，已於8月底予以資遣提前終止進用，維護交通助理員紀律及團隊形象。

南市警察局表示，交通助理員配置於市區第一至第六分局，自今年8月5日獨立服勤後，其執法重點優先取締嚴重影響交通秩序與安全之併排停車、路口十公尺、紅線、人行道、逆向停車等違停項目，8月份交通助理員取締嚴重違規停車件數，佔整體違規停車舉發件數76.3%，而9月至25日則佔77.38%。

另統計全市配置交通助理員的6個行政區，今年8月份死傷事故件數1578件，較去年同期減少45件（-2%）；又再分析肇因為「違規停車」件數，今年6月發生38件、7月發生30件、8月發生26件，呈現逐月下降趨勢。

南市警察局表示，交通助理員除依法逕行舉發道路交通管理處罰條例第56條違規停車外，該局也檢討編排交通助理員執行學童上下學通學步道、重要路口交通疏導、社區交通安全宣導等工作，護童工作獲得學校與家長的支持與認同。

