    首頁 > 生活

    「鏟子超人」徒步進光復災區！縣道塞車、火車人多到滿出來

    2025/09/27 10:34 記者花孟璟／花蓮報導
    鏟子超人、救災超人徒步挺進災區。（記者花孟璟攝）

    鏟子超人、救災超人徒步挺進災區。（記者花孟璟攝）

    教師節連續假期今天開始，花蓮光復鄉馬太鞍重災區湧現大量的鏟子超人、人肉挖土機，縣道193上午瘋狂大塞車，有民眾早上7點從市區出發，塞2.5小時還在往光復的縣道193路上，更有鏟子超人直接下車用走的！

    此外，花蓮及吉安車站則出現人潮多到擠不上去，光復車站月台及車站前更是人山人海，大家響應花蓮出事，八方來援，讓鄉民超級感動！

    台鐵在上午9點到10點左右也緊急開加班車因應。台鐵公司指出，因應前往光復救災志工人數增加，採取下列3項加強疏運措施：

    一、402次增停光復站並開放站票。

    二、6162B（DMU3100）迴送花蓮後，原編組再作6168次花蓮-光復區間車。

    三、原4124次頭城-花蓮，延長行駛至光復，現場視情況加強疏運措施。

    縣道193大塞車，鏟子超人下車用走的。（記者花孟璟攝）

    縣道193大塞車，鏟子超人下車用走的。（記者花孟璟攝）

    鏟子超人、救災超人徒步挺進災區。（記者花孟璟攝）

    鏟子超人、救災超人徒步挺進災區。（記者花孟璟攝）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

    花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

