憂成亞力山大翻版 北市消保官暫停全真移轉信託

北市消保官要求陽信銀行即日起暫緩移轉信託予全真公司。

近日知名連鎖健身企業全真瑜珈陸續公告部分分館暫停或縮減服務，引發大批會員不滿，北市府今（27日）指出，已會同新北市政府、行政院消保處進行行政調查；而全真公司坦言，因資金周轉困難導致薪資短缺。北市消保官指出，經查全真會員信託專戶，存有會籍、教練費信託金額，共2.12億元，已要求保管銀行陽信銀行即日起暫緩移轉信託予全真公司。

北市府體育局會同勞動局、雙北市府與消保處，26日召開行政調查，並邀請信託財產保管銀行陽信銀行列席；會中，全真公司坦言因資金周轉困難導致薪資短缺，致部分場館人力不足而暫停營業或縮減服務，不過尚未進入破產或清算程序，目前正與員工協調恢復營運，並積極爭取股東資金挹注。

北市消保官指出，經查全真會員信託專戶截至9月15日，存有會員會籍費及教練課程費用依法辦理信託金額，合計2.12億元，為保障消費者權益，已要求陽信銀行即日起暫緩移轉信託財產予全真公司，避免信託資金遭不當挪用。

北市府也對全真公司提出4點要求，包含應於今日於官網公告各區專責窗口資訊，提供受影響會員聯繫；9月30日前提出具體營運計畫、退費及補（賠）償消費者計畫與期程，提交北市體育局並公告於官網；針對全真公司本週多次半夜緊急更改分店服務時間，涉違反「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者服務異動通知及公告業者應與原定服務時間相距至少24小時以前，依約定方式通知消費者，並應於營業場所明顯處及網站公告，北市府要求往後要確實依該規定辦理；為保障消費者權益，要求陽信銀行即日起先行暫緩移轉信託財產予全真公司，全真公司也同意先暫緩辦理移轉作業。

體育局說明，有關全真公司暫停據點營業，是否符合規定得啟動履約保障機制，將函請運動部、金管會釐清；針對違反應於原訂服務至少24小時前公告、通知更改服務，將裁罰3萬元罰鍰。

勞動局表示，全真公司6月5日有14名勞工申請勞資爭議調解，事由為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等，因雙方歧見過大，調解不成立；遲付工資即使無少付，仍然違反勞基法，勞工有權主張終止勞動契約，得向雇主請求資遣費，以及向就業服務處辦理失業認定，後續可向勞工保險局請領失業給付。另9月25日至該公司實施勞動檢查，但經檢查員按門鈴無人回應，將函請全真公司到勞動局受檢。

