竹縣跨局處救助花蓮 原民符合條件者最高可補助1萬元

新竹縣政府消防局派遣特搜隊加入花蓮救災行列。（新竹縣政府提供）

花蓮縣光復鄉於9月23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流而導致嚴重災情，新竹縣政府秉持「救助即時、申請從簡、支持互助」原則，為協助因此事故陷入生活困頓的民眾，原住民族行政處援引《原住民急難救助實施要點》第5點第3項生活扶助第2款規定，認定確有救助需要者，最高得補助1萬元整。

竹縣長楊文科表示，花蓮的災情牽動全國民眾的心，新竹縣將全力支援、協助，與花蓮鄉親共同面對災害，攜手度過難關。他在第一時間已指示縣府跨局處協助救災、救助，原住民行政處、社會處啟動救助行動。

請繼續往下閱讀...

為簡化行政程序，並加速救助效率，新竹縣政府補助對象以設籍新竹縣的原住民族人為限，凡本人、配偶及其三親等屬的家戶為受災戶，因災害導致工作受影響或家戶生計陷於困境者，都可提出申請，最高將補助1萬元，協助民眾度過急迫難關。

申請者免附財力證明，須檢附受災照片或政府機關、村里長出具的受災證明文件，以確保審核程序的公平與正確性，並降低申請負擔。經新竹縣政府收件後，將啟動專案快速審查機制，從速核發生活扶助金1萬元。詳情可電洽新竹縣政府社會處，03-5518101#5616彭春蓮社工督導、03-5518101#5627北拜·優淦社工督導。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法