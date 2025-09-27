獨家》7年前花蓮震災衛福部募4.43億交花蓮縣府 縣府未依規回報用途

2018年2月6日深夜花蓮發生規模6.2強震，導致市區的統帥大飯店、雲門翠堤大樓等建築傾斜，造成17死285傷，大批善心人士捐款協助花蓮重建。（資料照）

2018年2月6日花蓮發生規模6.2大地震，各界捐款給花蓮縣政府和衛福部，其中衛福部專戶募得4億4372萬9180元，全數交由花蓮縣政府處置，但花蓮縣府並未依據「公益勸募條例」規定，將當年募款專案成果報告、支出明細等資料函報衛福部備查，衛福部官員坦言「不知道花蓮縣政府，將錢花到哪了」。

當年強震發生之後，衛福部很快成立「0206花蓮地震」募款專戶，幾個月內共獲3萬127筆、4億4372萬9180元善款，金額從15元到1000萬元都有，衛福部將這筆錢通通轉交給花蓮縣政府處置。

請繼續往下閱讀...

衛福部官員：「不知道花蓮縣政府，將錢花到哪了」！

依照「公益勸募條例」第6條規定，「政府機關（構）有上級機關者，應於年度終了後2個月內，將辦理情形函報上級機關備查。」但7年過去，花蓮縣府僅公布到2022年的善款支出大項，但並未將辦理情形函報上級機關衛福部備查。

負責公益勸募業務的社會救助及社工司司長蘇昭如坦言，以前對徵信的內容規範不足，因此衛福部在2019年11月5日修正施行細則增列附件一的徵信格式，之後衛福部的捐款信內容就較仔細，但對於花蓮縣政府怎麼使用0206花蓮地震的4億多元善款，她表示「自己也不清楚」。

其實依照「公益勸募條例」規定，違反第6條規定者，由其上級機關、許可其設立、立案或監督之機關予以警告並限期改善，屆期未改善者，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並得按次連續處罰。花蓮縣府年度終了後2個月內未函報衛福部，衛福部可以警告、要求改善，甚至開罰。

依「公益勸募條例」第6條規定 花蓮縣府應函報衛福部說明使用用途！

當年各界捐贈0206花蓮地震的善款到不同的專戶，例如花蓮縣政府、衛福部等，共獲27億元，但花蓮縣政府使用善款爭議不斷。花蓮縣政府同年4月30日辦理「0206震災感恩餐會」，再辦理「0206震災捐款收據、感謝函印製暨震災紀實文宣裝封及寄送」等多項採購案，共花費1千多萬元，被質疑違反採購程序及預算流用規定，經監察委員調查並提案糾正花蓮縣政府通過。

花蓮縣議會民進黨團：此事讓民眾不再信任花蓮縣府！

花蓮縣議會民進黨團去年也揭露，0206大地震的善款至少有7.2億遭花蓮縣政府挪用於公共建設用途，而非直接用在協助受災戶，這也造成民眾不再信任花蓮，導致去年0403大地震各界對捐款花蓮縣府的不信任。

花蓮縣政府使用各界的善款爭議不斷，因此去年0403花蓮地震、此次馬太鞍堰塞湖災害募款專案，中央政府負責募款的單位交由衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，勸募期間為期1個月，至昨天已有超過2億元善款捐入。

對於這些善款之後如何運用、是否會交由花蓮縣政府使用？賑災基金會督導陳宗良表示，賑災基金會善款依「事實與需求」核實辦理，不會直接交付任何單位「任意運用」。

相關新聞

善款不會給花蓮縣府！賑災基金會：身分認證後直接撥款給災民

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法