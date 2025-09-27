為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    七美海域「鯊」手出沒 土魠紅甘僅剩頭讓漁民氣得牙癢癢

    2025/09/27 10:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    七美海域土魠慘遭鯊魚毒手，只剩下頭部及少數魚身。（陳振家提供）

    七美海域土魠慘遭鯊魚毒手，只剩下頭部及少數魚身。（陳振家提供）

    近來澎湖七美海域傳出「鯊」手出沒 ！根據《七美報報》指稱，七美船長阿家曬出好幾張土魠照片，僅剩下頭部，身體不到五分之一，從土魠身上齒痕判斷，中途被「鯊」手攔截，真的是「土魠肥了鯊魚知道」，讓漁民氣得牙癢癢的。

    除了肥美的土魠遭殃外，另一種高經濟價值的紅魽，也只剩下頭部，均難逃鯊魚的魔手，至於是何種鯊魚下毒手？他還是猜測可能是公牛鯊等掠食性鯊魚，也不排除是有「海賊」之稱的海豚，鯊魚或者海豚都有嫌疑，但因都是保育類物種，不得任意捕捉或殺害。

    這些現撈的土魠魚及紅魽都被咬到只剩下頭部，破壞賣相，已無法上市販賣，漁民只有含淚烹製砂鍋魚頭，反而成為漁工的最愛了。

    另外阿家船長還有一盤拿手料理，就是麻油薑絲炒土魠內臟，有一種大雜燴拼盤的概念，但不能炒太久，才能保持食材的新鮮口感，不僅象徵漁民的無奈，也是大智慧的表現，無法販賣的土魠魚頭，搖身一變成為桌上佳餚，說不定哪一天成為澎湖的招牌菜色。

    被咬的土魠魚僅剩下魚頭，沒有賣相，只能煮砂鍋魚頭。（陳振家提供）

    被咬的土魠魚僅剩下魚頭，沒有賣相，只能煮砂鍋魚頭。（陳振家提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播