七美海域「鯊」手出沒 土魠紅甘僅剩頭讓漁民氣得牙癢癢

七美海域土魠慘遭鯊魚毒手，只剩下頭部及少數魚身。（陳振家提供）

近來澎湖七美海域傳出「鯊」手出沒 ！根據《七美報報》指稱，七美船長阿家曬出好幾張土魠照片，僅剩下頭部，身體不到五分之一，從土魠身上齒痕判斷，中途被「鯊」手攔截，真的是「土魠肥了鯊魚知道」，讓漁民氣得牙癢癢的。

除了肥美的土魠遭殃外，另一種高經濟價值的紅魽，也只剩下頭部，均難逃鯊魚的魔手，至於是何種鯊魚下毒手？他還是猜測可能是公牛鯊等掠食性鯊魚，也不排除是有「海賊」之稱的海豚，鯊魚或者海豚都有嫌疑，但因都是保育類物種，不得任意捕捉或殺害。

這些現撈的土魠魚及紅魽都被咬到只剩下頭部，破壞賣相，已無法上市販賣，漁民只有含淚烹製砂鍋魚頭，反而成為漁工的最愛了。

另外阿家船長還有一盤拿手料理，就是麻油薑絲炒土魠內臟，有一種大雜燴拼盤的概念，但不能炒太久，才能保持食材的新鮮口感，不僅象徵漁民的無奈，也是大智慧的表現，無法販賣的土魠魚頭，搖身一變成為桌上佳餚，說不定哪一天成為澎湖的招牌菜色。

被咬的土魠魚僅剩下魚頭，沒有賣相，只能煮砂鍋魚頭。（陳振家提供）

