教師節連假首日國道車流飆1.6倍 高公局：避開10地雷路段

教師節連假國道管制措施、重點壅塞路段。（高公局提供）

今天（27日）是教師節連續假期首日，清晨0時到5時平均交通量達6.4百萬車公里，是平日年平均4.0百萬車公里的1.6倍；預估今日交通量為116百萬車公里。

今天上午7時起，南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向湖口-竹北、國3南向大溪至龍潭、北向木柵至南港系統，其餘路段交通狀況大致正常。另截至上午7時，交通量為12百萬車公里，今日相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

請繼續往下閱讀...

高公局指出，今天各地多雲到晴，預期有大量出遊車潮，預判上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，多利用大眾運輸工具，如西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間，並提醒民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統。

在省道部分，交通部公路局說明，部分路段將有出遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路如北部台64線接國3中和交流道，中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

另外，主要城際道路包括中部台61線中彰大橋路段，以及觀光景點周邊道路如北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段等。

