高雄墾丁線連假增達230班次 墾丁快線換新裝最優惠

9189墾丁快線換新裝，民眾搭車耳目一新。（高雄區監理所提供）

高雄區監理所攜手客運業者，高雄墾丁線於教師節連假3天，每日增班疏運5.5%達230班次，民眾最愛搭乘9189墾丁快線車輛換新裝迎賓，人潮眾多時段將加開班次，方便民眾搭車暢遊南台灣。

高雄墾丁線在國光客運8月底退場後，改由高雄客運及屏東客運共同營運，首次迎接連續假期3天，9189線墾丁快線全新塗裝，以橘白色新識別登場，令人耳目一新，從高雄左營高鐵站行駛台88線至墾丁小灣，每日增班疏運25%達60班次最多，吸引民眾搭乘旅遊。

此外，還有3條高雄墾丁路線，包括9117線高雄行駛台17線到墾丁42班次、9127線高雄行駛台88線經東港到大鵬灣36班次、9188線高雄行駛台88線至鵝鑾鼻40班次。

高雄區監理所表示，民眾持電子票證或行動支付搭乘9189墾丁快線，即可享全票半價優惠，從左營到墾丁只要176元，還可獲得專屬墾丁快線小禮品；其餘9117、9127、9188線僅提供轉乘在地客運優惠，即搭乘所有國道客運路線、台鐵及台灣高鐵，於10小時內持電子票證轉乘在地公路客運或市區客運，提供基本里程或一段票免費優惠，轉乘指定幸福巴士免費。

