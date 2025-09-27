為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衝擊南投雲林地區11萬戶！集集大山電視轉播站天線傾斜 10/1斷訊搶修

    2025/09/27 09:58 記者劉濱銓／南投報導
    南投縣集集大山電視轉播站因頻繁地震、颱風，導致鐵塔天線傾斜位移，南投縣政府將展開維修工作，預計10月1日斷訊搶修。（南投縣政府提供）

    南投縣集集大山電視轉播站因頻繁地震、颱風，導致鐵塔天線傾斜位移，南投縣政府將展開維修工作，預計10月1日斷訊搶修。（南投縣政府提供）

    南投縣政府轄管的集集大山電視轉播站，因鐵塔天線頻遭地震與颱風襲擊，9月上旬巡檢時發現天線傾斜位移，但尚不影響訊號發射，為避免天線損壞，將在9月29日至10月1日進行維修，並於1日中午12點起中斷訊號至下午6點，期間數位無線電視無法收看，將衝擊南投、雲林11萬收視戶，若維修提早完成，就會及早恢復訊號。

    縣府表示，集集大山電視轉播站位在海拔1392公尺山區，負責發射無線電視訊號，範圍涵蓋南投鹿谷鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、竹山鎮、南投市、中寮鄉、名間鄉，以及雲林縣斗六市、古坑鄉、林內鄉。

    該站台全天候24小時轉播發射台視、中視、華視、民視、公視等5家電視台，共計23個數位無線電視頻道的電視訊號，其中南投11鄉鎮市收視戶約9萬戶，雲林3鄉鎮市約2萬戶，整體收視戶約11萬戶。

    縣府說，今年9月上旬前往轉播站巡檢保養時，發現站台的鐵塔頂端天線出現傾斜位移，研判是近年地震、颱風頻繁，並在最近的丹娜絲颱風破壞下才損壞，經查尚不影響電視訊號發射，收視品質仍正常，但為避免天線持續傾斜、甚至掉落，將在9月29日至10月1日進行維修，搶修工程將花費72萬餘元，並於1日中午12點起關閉訊號施工，直到下午6點修復完畢，期間電視訊號中斷，用戶暫時無法收看，待維修完畢就會恢復正常。

    南投縣集集大山電視轉播站，服務南投、雲林縣約11萬無線電視收視戶。（記者劉濱銓攝）

    南投縣集集大山電視轉播站，服務南投、雲林縣約11萬無線電視收視戶。（記者劉濱銓攝）

    南投縣集集大山電視轉播站因頻繁地震、颱風，導致鐵塔天線傾斜位移，南投縣政府將展開維修工作，預計10月1日斷訊搶修。（南投縣政府提供）

    南投縣集集大山電視轉播站因頻繁地震、颱風，導致鐵塔天線傾斜位移，南投縣政府將展開維修工作，預計10月1日斷訊搶修。（南投縣政府提供）

