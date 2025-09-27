為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南挺花蓮！搜救犬Dota穿梭瓦礫 行動沐浴車送暖災民

    2025/09/27 10:03 記者洪瑞琴／台南報導
    工作人員為Dota 清理腳掌上的碎石與身上塵土。（擷自黃偉哲臉書）

    工作人員為Dota 清理腳掌上的碎石與身上塵土。（擷自黃偉哲臉書）

    在花蓮災區，一隻來自台南的搜救犬Dota默默穿梭瓦礫之間，靈敏嗅覺成了希望的燈塔。每一次完成勤務後，領犬員都細心為牠清理卡在腳掌的碎石與身上的塵土，深怕這位「毛孩小英雄」因環境惡劣而感染受傷，影響救援任務。

    除了搜救隊伍，台南市社會局的行動沐浴車也已抵達花蓮光復鄉，替受災鄉親解決盥洗困難。社會局人員溫柔牽著阿嬤的手，輕聲說著「阿嬤，我們來陪你！」讓人心頭一暖。

    市長黃偉哲在臉書分享這些動人的片刻，感謝所有無私付出的救災人員。他表示，花蓮正承受苦痛，但台南與大家同心，天災當前不分彼此，中央與地方攜手，願用行動與陪伴，守護每一位災民，讓希望再次點亮。

    依花蓮縣政府規劃，目前台南市支援的沐浴車，地點在花蓮縣光復鄉立幼兒園（花蓮縣光復鄉中山路一段216巷8號），上午時段：10時至10時30分（男性）、10時30分至11時30分（女性）；下午時段：下午3時30分至4時（男性）、下午4時30分至5時30分（女性）。

    南市社會局人員暖心陪伴，幫阿嬤吹乾頭髮。（擷自黃偉哲臉書）

    南市社會局人員暖心陪伴，幫阿嬤吹乾頭髮。（擷自黃偉哲臉書）

