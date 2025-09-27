點燃「起馬炮」 南瑤宮祈安遶境活動今展開

眾人點燃起馬炮宣告遶境活動展開。（記者湯世名攝）

彰化市南瑤宮開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境今天（27日）起駕！上午於臨時行宮前舉行隆重的起駕祭典，在遶境主委、市長林世賢主持點燃「起馬炮」後，巡角隊伍在頭旗前導下，大燈彩牌、大鼓陣、總理燈車、哨角隊、執士隊、文館-勵英社、武館-振興社、將軍、轎前吹、大鑼、娘傘、鑾轎、會媽神轎車及戲車等依序出發，正式展開為期9天8夜的行程，預計行經9個鄉鎮市、遶行近百個角頭。

創建於清乾隆3年（西元1738年）的縣定古蹟南瑤宮，已有287年歷史，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等嚴峻問題，自前年6月起展開修復工程，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工，因而舉辦祈安遶境巡角活動。

林世賢表示，全面整修的一期主結構修復工程，預計於今年底竣工，屆時將舉行隆重的「入火安座」儀式；二期的彩繪修復工程也將啟動。

本次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」出巡，全程將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣九個鄉鎮市，沿途巡視十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福，庇佑信眾闔家平安。

巡角活動10月5日彰化媽聖駕將遶境彰化市區，將組成14輛「傳統真人藝閣」車隊迎接彰化媽回鑾，並將拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖的信眾。

南瑤宮遶境巡角主委林世賢（中）扶開基三媽鑾轎起駕。（記者湯世名攝）

起駕前在臨時行宮內千里眼（右）和順風耳（左）將軍護佑開基三媽與十會媽的神尊。（記者湯世名攝）

起駕前遶境主委林世賢（左1）等人恭迎開基三媽。（記者湯世名攝）

