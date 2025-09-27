颱風季還沒過！ 颱風論壇曝下一波颱風活躍期

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然第一週太平洋高壓強勢籠罩還是熱，但到了第二週可能又是颱風活躍期。（資料照）

未來天氣逐漸轉穩定，但要注意菲律賓附近海面恐又生成熱帶系統，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然第一週太平洋高壓強勢籠罩還是熱，但到了第二週可能又是颱風活躍期。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，把年度風王硬擋在家門外的太平洋高壓，今天起，要重新控制台灣上空了，這代表晴朗、高溫、炎熱的天氣，再次回歸，從氣象署未來3天的高溫預報顯示，教師節連假，全台各地紅通通一片，西北部、中南部內陸，更是直接上看33至36度高溫！

粉專指出，由於午後雷雨幾乎被壓制在各地山區內，平地要下雨消暑，比較困難，所以請大家千萬做好防暑措施！短期內，仍然沒有東北季風的蹤影，入秋還要再等一點時間了噢！時序即將進入十月，第一週太平洋高壓強勢籠罩還是熱，但到了第二週可能又是颱風活躍期。

粉專提醒，預報雖然還在變動中，但這個訊號已經好幾天，也相當穩定，颱風季還沒結束。建請相關單位要及早規劃做好預備方案了。

