為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    颱風季還沒過！ 颱風論壇曝下一波颱風活躍期

    2025/09/27 09:49 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然第一週太平洋高壓強勢籠罩還是熱，但到了第二週可能又是颱風活躍期。（資料照）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然第一週太平洋高壓強勢籠罩還是熱，但到了第二週可能又是颱風活躍期。（資料照）

    未來天氣逐漸轉穩定，但要注意菲律賓附近海面恐又生成熱帶系統，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然第一週太平洋高壓強勢籠罩還是熱，但到了第二週可能又是颱風活躍期。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，把年度風王硬擋在家門外的太平洋高壓，今天起，要重新控制台灣上空了，這代表晴朗、高溫、炎熱的天氣，再次回歸，從氣象署未來3天的高溫預報顯示，教師節連假，全台各地紅通通一片，西北部、中南部內陸，更是直接上看33至36度高溫！

    粉專指出，由於午後雷雨幾乎被壓制在各地山區內，平地要下雨消暑，比較困難，所以請大家千萬做好防暑措施！短期內，仍然沒有東北季風的蹤影，入秋還要再等一點時間了噢！時序即將進入十月，第一週太平洋高壓強勢籠罩還是熱，但到了第二週可能又是颱風活躍期。

    粉專提醒，預報雖然還在變動中，但這個訊號已經好幾天，也相當穩定，颱風季還沒結束。建請相關單位要及早規劃做好預備方案了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播