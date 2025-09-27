教師節連假去哪玩？ 屏縣推薦10條1日至3日主題遊程

屏東縣王船文化館。（屏東縣政府提供）

教師節3天連假今（27）日展開，屏東縣政府推薦10條1日、2日及3日遊主題遊程，從親子休閒、藝文走讀到山海探索與永續體驗，涵蓋「南國漫讀節」講座與走讀活動、台灣好行郵輪巴士特色行程、落山風特定區的「風域半島」探訪、以及星空旅遊地圖精選觀星秘境，可盡情體驗屏東獨特魅力。

屏東縣政府表示，1日遊行程推薦從屏東書院出發，串聯屏菸1936文化基地、勝利星村、屏東縣民公園、高屏溪河濱公園、屏東演武場與屏東演藝廳等據點，參觀期間限定展覽、音樂演出與親子活動，營造滿滿書香與人文氛圍。

教師節連假期間，「南國漫讀節」名人講座及走讀、屏東縣王船文化館「藍圖」特展也值得參觀，建議旅客順遊大鵬灣單車漫遊、東港品味漁港海味，來一場書寫與土地交織的深度小旅行。

若時間充裕，屏東縣政府也推薦屏南2日遊深入落山風風景特定區，展開一場「風域半島」追風之旅。從縣道199號為軸線串連，自海口港沙灘出發，沿途探索牡丹社事件故事館、旭海溫泉、九棚大沙漠、高士野牡丹神社公園等風景秘境，更推薦漫步恆春古城，走進恆春文化中心民謠館，聆聽屬於在地的旋律與故事，感受恆春半島的自然壯闊與風土詩意。

3日遊可接受療癒星空洗禮，白天從墾丁白沙灣、貓鼻頭公園等海濱景點展開輕鬆旅程，再深入滿州里德社區，走進溪仔口生態保護區參加環境教育導覽，認識海岸與濕地生態：夜幕降臨後，依循「屏東星空旅遊地圖」造訪海口港沙灘與鵝鑾鼻公園仰望滿天星斗。（遊程可查詢「屏東GO 好玩」臉書ttps://www.facebook.com/share/p/1BK46Enrzg/?mibextid=wwXIfr）

高士野牡丹神社公園。（屏東縣政府提供）

青山綠水環抱的山川琉璃吊橋。 （記者羅欣貞攝）

