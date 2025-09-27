住在佛祖街！陽明交大退休教授高銘盛驚傳遭沖走失聯 親友發文求助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，陽明交通大學退休教授高銘盛被沖走失聯。（圖擷自Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰流，在光復鄉造成重大災情，其中又以佛祖街死傷最嚴重，陽明交通大學退休教授高銘盛也住在當地，傳出被沖走下落不明，親友已發文協尋希望外界能多家幫忙

從親屬的Threads發文可以看到，高銘盛23日和1名60歲的蔡姓女子守在家中，蔡女後來在24日獲救，她透露當時水是直接沖進屋裡，自己抓著電線沒被沖走，但高銘盛被大水沖走了。

截至26日為止高銘盛仍被列在官方的失蹤名單中，親友懇請外界若有任何關於高銘盛的消息可向他們聯繫，不少被高銘盛教過的學生紛紛前來留言集氣，直說、「希望教授平安歸來啊！大學很認真上您的電路學受用很多」、「希望高教授有好消息」、「家人曾是高教授的學生，祝平安」。

還有網友回憶，當年她去交大面試時，其他人履歷的興趣欄都寫「做研究、科展」，只有自己寫上了「唱歌」，高教授便看著她笑著說「想問的都問完了，那不如唱一首歌吧」，於是自己就在辦公室裡清唱了〈但願人長久〉，沒有伴奏只有她在唱、教授在聽，結束後教授繼續笑著表示「唱得很好，但這不是加分題喔」，這一幕她到現在都還記得。

