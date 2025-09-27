「鏟子超人」塞滿台鐵列車 陳志金：感謝台灣人的善良！

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金高喊，「感謝『鏟子超人』們！感謝台灣人的善良！」。（翻攝自臉書）

颱風樺加沙帶來大量降雨，造成馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀嚴重災情，許多民眾攜帶鏟子自主前往當地救災。對此，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金高喊，「感謝『鏟子超人』們！感謝台灣人的善良！」

阿金醫師今日於臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文提及，他看到有網友分享到台東海端鄉出差，搭乘406次台鐵列車，上車時原PO發現，車上滿滿的乘客、就連走道都塞滿了人，而且全都帶著「鏟子」和各式各樣工具的志工！有的人甚至寧願加價、沒座位也要上車！然後，大家不約而同拿著工具在光復站下車，這畫面太震撼、太令人感動！

陳志金直言，「我喜歡台灣人的善良，雖然因為政治立場不同，一天到晚總是吵吵鬧鬧

但是，每次遇到天災、大家總是能夠，不分彼此、捲起袖子投入，臺灣人熱心捐款更不用說了，感謝「鏟子超人」們！感謝台灣人的善良！」

許多網友看到PO文後紛紛留言，有人笑說「好感動，眼眶都紅了！」、「感動，謝謝他們」、「太感動了！有力出力，有錢出錢！全員動起來！」、「台灣真的是最美的國家，台灣人民真的不分彼此，同心協力家園很快就恢復，願逝者安息，生者一生平安，謝謝無私付出的無名英雄們」。

