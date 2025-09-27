為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    讓捷運站墨香四溢 中市綠捷市政府站設「微型圖書館」裝置藝術

    2025/09/27 09:24 記者蘇金鳳／台中報導
    「Magic！秋日閱讀派對」，於10月1日至10月15日在中捷市政府站舉行。（中捷公司提供）

    「Magic！秋日閱讀派對」，於10月1日至10月15日在中捷市政府站舉行。（中捷公司提供）

    台中市政府捷運工程局1年1度的微型圖書館活動即將登場；捷運工程局長蘇瑞文表示，今年活動主題為「Magic！秋日閱讀派對」，於10月1日至10月15日將有一座「微型圖書館」裝置藝術放置於中捷市政府站1號出口，為期2週的閱讀快閃活動，並串聯線上、線下系列活動，邀請市民及旅客放慢腳步，佇足閱讀，展開閱讀漫遊。

    此一秋日閱讀派對，是以書架結合街道家具，將「微型圖書館」變成公共裝置藝術，外觀模擬水波紋路，映照人在都市中穿梭與佇足，市民可以在此閱讀書籍，亦可欣賞《書游！水喔！》裝置藝術品。

    捷工局表示，這樣的創作，就要讓閱讀不再拘泥於圖書館，即使搭捷運，也能稍微停下腳步，自由閱讀漫遊。此外，中捷市政府站1號出口3樓設有募書箱，也號召大家一起捐書做公益。

    蘇瑞文並指出，雙十連續假期首日10月10日於市政府站1號出口3樓，將舉辦秋日閱讀派對，當日邀請人氣作家吳曉樂、職人作家林楷倫進行閱讀講座，1樓戶外人行空間將有文創市集及音樂表演活動。

    捷工局表示，除了實體活動之外，也邀請民眾發揮Magic創意，於活動貼文留言區上傳用AI繪出的書房照及上傳以募書箱為背景的捐書照，即有機會抽中好禮。邀請台中市民朋友及中捷旅客於微型圖書館營運期間，把握為期2週的知識人文盛宴。詳細活動內容請搜尋「冠德玉山教育基金會」facebook粉專。

    蘇瑞文表示，今年微型圖書館由捷工局、冠德建設公司、中鹿開發公司、冠德玉山教育基金會與逢甲大學ROSO機器建造實驗室攜手合作建置。

